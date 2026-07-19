梅西贏10座世界盃也沒用？　小馬拉度納：我爸是外星人

▲梅西和馬拉度納誰更偉大，馬拉度納兒子給出答案。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

世界足壇關於「GOAT」（史上最偉大球員）的爭論從未停止，阿根廷傳奇球王馬拉度納（Diego Maradona）之子小馬拉度納（Diego Armando Maradona Jr.）近日接受《羅馬體育報》專訪，針對父親與梅西（Lionel Messi）的歷史地位給出了震撼評價。他霸氣表示，「梅西是人類中的第一名，但我的父親是外星人，兩者根本無法比較！」更直言即便梅西贏下10座世界盃，也無法動搖老馬的傳奇地位。

自梅西率領阿根廷奪下世界盃冠軍後，關於他是否已超越馬拉度納的討論達到頂峰。對此，小馬拉度納在專訪中毫不客氣地指出，「做這種比較的人非常愚蠢。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他列舉三大理由力挺父親，第一，連梅西本人都曾表示馬拉度納是不可逾越的第一；第二，足球時代早已改變，過去是充滿肉搏、衝撞的硬派年代，現在則是踩到腳就可能吹判點球的環境，時空背景完全不同。

最核心的關鍵，小馬拉度納給出了一個「神比喻」，「你不能把外星人和人類放在一起比較。1986年的阿根廷是依靠一個『外星人』奪冠，而現在這支球隊則是依靠『人類第一』。」

儘管極力捍衛父親的地位，小馬拉度納仍對現今這支阿根廷國家隊給予高度評價，甚至認為現在的陣容整體實力比1986年更強，「這不是說我父親那屆不強，而是現在這支球隊更具競爭力，且同樣擁有為國效力、不惜一切代價戰鬥的渴望。」

對於外界曾酸諷阿根廷奪冠是靠偏袒的「Vargentina」，小馬拉度納也正面回擊，強調從四強賽的表現來看，阿根廷絕對是最配得上決賽門票的隊伍。

此外，談到目前足壇最炙手可熱的西班牙17歲天才新星亞馬爾（Lamine Yamal）是否能接班梅西？小馬拉度納則笑說，「亞馬爾表現得像踢了10年職業賽的老將，但我真的不認為有人能比梅西更好。」在小馬拉度納心中，足壇的階級非常明確：馬拉度納是獨一無二的外星人，而梅西則是人類世界的極限天花板。