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韓職沒有這一幕！金娜妍驚艷6隊聯合應援　李皓禎首秀緊張到被粉絲喊話

▲▼2026中職明星賽應援團女孩聯訪，高橋佳帆、JJUBI、文慧真、Mingo、金娜妍、李皓禎。（圖／記者李毓康攝）

▲2026中職明星賽應援團女孩聯訪，高橋佳帆、JJUBI、文慧真、Mingo、金娜妍、李皓禎。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／台北報導

中華職棒明星賽集結6隊啦啦隊女孩同場應援，難得一見的跨隊合作，也讓韓籍成員金娜妍與李皓禎充滿期待，曾參加韓職明星賽的金娜妍直呼，台灣由各隊女孩共同上場的安排相當特別；首次參賽的李皓禎則透露，自己原本相當緊張，所幸在朋友及粉絲鼓勵下，決定放開心情享受舞台。

金娜妍表示，能夠與大家一同參與明星賽，讓她感到相當開心與榮幸，其中最期待的環節，就是各隊女孩交換應援曲、一起跳舞。

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「平常沒有機會一起應援，所以我最期待大家一起跳舞。」金娜妍指出，例行賽期間女孩們各自為所屬球隊加油，明星賽則打破球隊界線，能夠共同挑戰不同球團的應援舞蹈，是相當難得的畫面。

過去曾有一次韓國職棒明星賽經驗的她，也分享台、韓兩地的應援差異；金娜妍表示，韓國明星賽通常由單一球隊的啦啦隊負責應援，台灣則集結所有球團女孩共同演出，讓她感到格外新鮮。

相較於已有明星賽經驗的金娜妍，李皓禎則是首度踏上中職明星賽舞台；她坦言，自己的個性原本就很容易緊張，不過身旁朋友及粉絲紛紛替她打氣，告訴她：「皓禎，不要緊張，一起玩吧！」

收到眾人的鼓勵後，李皓禎也逐漸放鬆心情，笑著替自己打氣：「所以我OK的！」她表示，既然是第一次參加明星賽，就希望拋開壓力、開心享受，也十分期待正式登場後的表現。

關鍵字： 中華職棒明星賽、富邦悍將、味全龍、李皓禎、金娜妍

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