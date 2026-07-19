世界盃決賽「西阿大戰」　德國傳奇克羅斯預測西班牙奪隊史第2冠

▲阿根廷、西班牙將在本屆世界盃上演最終冠軍對決。（合成圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2026世界盃足球賽最終冠軍戰，將於台灣時間20日凌晨3點正式點燃戰火，由「無敵艦隊」西班牙強碰挑戰衛冕連霸的「藍白軍團」阿根廷。針對這場巔峰對決，德國傳奇中場大師克羅斯（Toni Kroos）也給出最新預測，他直言西班牙整體水準更勝一籌，有望奪下隊史第2座大力神盃。

生涯獲獎無數、以戰術眼光精準與直言不諱著稱的克羅斯，在談到這場冠軍大戰時，毫不掩飾地將西班牙列為奪冠大熱門。他認為，相較於阿根廷，西班牙在比賽整體的執行力與戰術架構上更為穩定，這也讓他們在決賽中佔據了些微優勢。

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曾長期效力西甲豪門、對西班牙足球瞭若指掌的克羅斯指出，西班牙強大的「中場戰力」將是勝負關鍵。他強調，西班牙擅長透過控球主導比賽節奏，配合強悍的高位逼搶與嚴謹的傳導紀律，這套成熟的體系將是他們爭冠的最大本錢。

儘管看好西班牙封王，但克羅斯對於阿根廷球王梅西（Lionel Messi）的表現仍給予極高評價。克羅斯驚嘆表示，「你可以看到梅西的足球智商還在不斷進化，他在35歲的高齡依然展現頂尖統治力，這簡直不可思議！」

克羅斯更感性坦言，「在上屆世界盃時，我原本以為那是他的最後一舞，我當時還問自己，『在那之後，他還能達成什麼成就呢？』沒想到他至今依然比所有人都還要出色。」