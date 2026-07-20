克服30公尺高空旋轉　障礙賽女王征服摩天輪障礙賽道

▲徒手攀10層樓「旋轉摩天輪」，Red Bull運動員斯汀斯高（Ida Mathilde Steensgaard）再創人體極限。（圖／Red Bull提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

兩屆障礙賽（Obstacle Course Racing,OCR）世界冠軍、Red Bull運動員斯汀斯高（Ida Mathilde Steensgaard）14日在丹麥奧登斯港，成功挑戰一項由她親自參與設計、全球首座建造於旋轉摩天輪內部的障礙賽道，順利完成這項幾乎不可能的任務。

面對高達30公尺、約10層樓高的巨型摩天輪，斯汀斯高必須搶在摩天輪完成一圈旋轉前，同時對抗高空強風與不斷改變的平衡支點，接連突破六道高難度的體能關卡。最終她歷經四次嘗試，以3分33秒成功完賽，成為全球首位征服「旋轉摩天輪」障礙賽道的頂尖運動員。

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▲Red Bull運動員斯汀斯高（Ida Mathilde Steensgaard）徒手攀10層樓「旋轉摩天輪」。（圖／Red Bull提供）

本次極限賽道沿著高30公尺、直徑27公尺的摩天輪內外結構打造，整段路線包含「連續單槓」、「繩索攀爬」、「橫樑跳躍」、「攀岩牆」、「反向引體橫移」及「終極飛躍攀爬網」等六道關卡，全面考驗斯汀斯高的握力、爆發力、平衡感與臨場應變能力。由於每項挑戰都得在摩天輪持續旋轉、身體重心不斷改變的情況下完成，她必須即時判斷抓點、踩點與起跳時機。

這座巨型摩天輪原是丹麥知名夏日音樂節Tinderbox的招牌設施，這次特別移師奧登斯港的Tysklandskaj濱海區改造成專屬賽道；當摩天輪轉動時，斯汀斯高在視覺上彷彿始終維持於相同高度，如同懸浮於空中的固定賽道上不斷前進，形成極具視覺張力的高空畫面。

▲Red Bull運動員斯汀斯高（Ida Mathilde Steensgaard）徒手攀10層樓「旋轉摩天輪」。（圖／Red Bull提供）

這項挑戰是斯汀斯高肩部受傷後重返高強度運動的重要考驗，訓練期更與她征戰HYROX世界錦標賽的賽程緊密交疊。她在6月剛拿下HYROX世界錦標賽菁英組第八名，僅僅一個月後便緊接著挑戰這項全球紀錄。受天候不佳及排練時間有限影響，斯汀斯高在正式挑戰前始終未能一次串聯所有障礙，直到7月14日的第四次嘗試才成功完賽。

談及本次挑戰，斯汀斯高坦言實際難度遠超過原先預期：「這項挑戰包含速度、障礙、時間掌控、耐力與握力，幾乎所有能力都要同時運用，而最重要的還有恐懼感。所有元素集中在一起，中間完全沒有休息時間，我甚至感覺自己的肺像要被撕裂一樣。」

教練暨OCR世界冠軍安德森（Leon Kofoed Andersen）也指出，鏡頭最難呈現的是選手所承受的巨大體能消耗：「所有東西都在移動，每一個動作都必須非常快速完成。她必須持續積極向前，否則就無法在摩天輪轉完一圈前完成整段賽道。」

▲Red Bull運動員斯汀斯高（Ida Mathilde Steensgaard）成功完賽。（圖／Red Bull提供）

斯汀斯高曾於2022年及2023年連續奪下3公里障礙賽世界冠軍，目前也是HYROX丹麥職業組紀錄保持人。回顧這次將挑戰靈感轉化為現實的初衷，斯汀斯高表示：「從小我就喜歡攀爬，不論是爬樹或遊樂設施，後來也在障礙賽中重新找回這份熱愛。當我看到一座巨大的摩天輪時，我開始思考，能不能把兒時對攀爬的著迷，和現在累積的障礙賽技巧結合在一起。」從傷後復出到完成全球首創挑戰，她憑藉好奇心與強大意志，再次突破了障礙運動的想像邊界。