43歲6天陳鏞基明星賽開轟！超越林仲秋　改寫史上最年長全壘打

▲▼ 2026中職明星賽，陳鏞基。（圖／記者李毓康攝）



記者楊舒帆／台北報導

2026中職明星賽19日在台北大巨蛋進行第2戰，迎來生涯最後一次明星賽的陳鏞基，在4局上率先突破僵局，敲出陽春全壘打幫助明星隊先馳得點。這一轟也讓他以43歲6天成為中職明星賽史上最年長擊出全壘打的球員，超越林仲秋保持26年的紀錄。

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陳鏞基此役擔任明星隊第5棒、一壘手，前三局雙方形成0比0僵局，4局上輪到他打擊時把握機會，一棒將球送出牆外，幫助明星隊取得1比0領先，也讓滿場球迷陷入沸騰。

根據聯盟紀錄，陳鏞基以43歲6天之齡擊出全壘打，正式改寫明星賽史上最年長開轟紀錄。原紀錄由林仲秋保持，他在2000年8月6日以41歲318天擊出全壘打，如今紀錄相隔26年被陳鏞基刷新。

陳鏞基本季結束後將正式引退，本屆也是球員生涯最後一次參加明星賽。首戰他已在滿場球迷歡呼聲中代打敲安，並以43歲5天成為明星賽史上第3年長出賽選手，同時寫下史上第2年長安打紀錄；來到第2戰再用全壘打締造新猷，替自己的明星賽最終章留下更具紀念性的一頁。

陳鏞基生涯第11度入選明星賽，僅次於張志豪的12次。從昔日明星賽常客，到如今在最後一屆明星賽改寫最年長全壘打紀錄，陳鏞基也用一棒為自己的明星賽生涯留下難忘註腳。