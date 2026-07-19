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NBA撼彈！詹皇新東家48小時內揭曉　哈登表態：目標在騎士聯手

▲湖人詹姆斯、唐西奇。（圖／路透）

▲美國媒體認為詹皇在48小時之內就會正式公布新東家。 （圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

全美籃壇屏息以待，當代傳奇球星詹姆斯（LeBron James）的最終去向即將揭曉！根據美媒資深記者披露，隨著各方私下談判進入白熱化階段，詹姆斯預計將在未來48小時內正式宣布他的自由球員簽約決定。值得關注的是，明星後衛「大鬍子」哈登（James Harden）更在受訪時拋出震撼宣言，直言與詹姆斯在騎士聯手就是他的「最終目標」。

根據美媒記者席德瑞（Evan Sidery）推特發文指出，詹皇的轉隊大戲已進入倒數計時，目前決選名單縮小至5支球隊，分別是老東家克里夫蘭騎士、邁阿密熱火，以及費城76人、明尼蘇達灰狼與金州勇士。一旦詹姆斯公布最終選擇，全聯盟各隊預計將立即啟動自由市場最後一輪的瘋狂補強操作。

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就在詹皇決定呼之欲出之際，哈登近日接受《ESPN》巴西分台採訪時，也公開對外「表態」。當被問及下個賽季是否有機會在騎士與詹姆斯並肩作戰時，哈登毫不避諱地表示，「這就是目標，也是我們的計畫。我希望我們能在接下來的幾天內實現它。」

現年已步入生涯後期的詹姆斯，依舊展現驚人的統治力與長青狀態。在2025-26賽季例行賽中，他代表湖人出戰60場，在平均33.2分鐘的上場時間內，仍能繳出20.9分、6.1籃板、7.2助攻的全能數據。

這場牽動全聯盟版圖的「詹皇爭奪戰」究竟會如何收場？哈登是否真能如願與詹姆斯在克里夫蘭重聚？全球球迷都在等待這份即將引爆籃壇的最終答案。

▲騎士球星哈登。（圖／達志影像／美聯社）

▲「大鬍子」哈登已經喊話希望詹皇重返騎士聯手效力。 （圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA詹姆斯詹皇哈登大鬍子騎士LeBron James

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