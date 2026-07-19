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衣宸看跨隊合練超羨慕卻不敢問！　彭彭初登明星賽也有「交友任務」

▲▼2026中職明星賽應援團女孩聯訪，彭彭、衣宸、JOY、米亞、佩霓、呱呱。（圖／記者李毓康攝）

▲2026中職明星賽應援團女孩聯訪，彭彭、衣宸、JOY、米亞、佩霓、呱呱。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／台北報導

中華職棒明星賽集結6隊啦啦隊女孩同台應援，不僅讓球迷一次欣賞不同球團的應援特色，也成為女孩們難得交流的機會。

中信兄弟Passion Sisters成員衣宸與樂天女孩彭彭賽前接受聯訪，兩人雖分別是第2次及首次參加明星賽，卻不約而同透露，希望能鼓起勇氣認識其他隊成員。

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衣宸今年第2度站上明星賽舞台，相較於去年以菜鳥身分參加時的緊張，她坦言這次心情放鬆不少，也更能享受現場氣氛。

「去年第一年非常緊張，今年反而比較享受一點。」衣宸表示，有了前一次參賽經驗後，今年希望能好好感受明星賽的熱鬧與歡樂，不再讓緊張情緒影響演出。

不過，談到與其他球團女孩交流，衣宸說，自己今年仍以獨自練習為主，看到其他隊成員相約排練，雖然相當羨慕，卻還沒有勇氣主動開口。

衣宸也替自己訂下新目標，希望明年能跨出這道坎，「我希望明年可以鼓起勇氣踏出這一步，去問其他隊女孩能不能一起練習。」

首次參加明星賽的彭彭則直呼既緊張又期待，尤其這次能與6隊女孩站上同一個舞台，更讓她期待正式演出時的表現。

由於彭彭此次主要負責應援環節，練習期間大多與樂天女孩共同行動，尚未有太多機會和其他球團成員深入互動；不過她也期待，正式站上舞台後，能把握6隊共同應援的機會主動認識新朋友。

「在台上的話，還是可以跟6隊女孩一起應援。」彭彭表示，希望稍後能找到機會與其他隊成員交流，替自己的明星賽初體驗留下更多特別回憶。

關鍵字： 中華職棒明星賽、樂天桃猿、中信兄弟、彭彭、衣宸

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