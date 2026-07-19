昨卓榮泰、韓國瑜同框　今賴清德現身！明星賽蕭煌奇開球嗨翻4萬人

▲賴清德現身。（圖／讀者提供）



記者胡冠辰／台北報導

中華職棒明星賽19日持續登場，金曲歌王蕭煌奇受邀擔任開球嘉賓，一登場便以招牌幽默炒熱現場氣氛，面對滿場球迷的熱情歡呼，他開心直呼，4萬人的聲音聽起來相當過癮，「很像在這裡開演唱會，不錯！」更順勢宣傳9月的小巨蛋演唱會，笑稱若場場爆滿，下一站就要挑戰大巨蛋，引發全場熱烈回應。

蕭煌奇登場時先用「我是你的司機蕭煌奇」向球迷打招呼，現場隨即響起歡呼聲，他感受到大批觀眾帶來的震撼氣氛，興奮表示，「4萬人的聲音很爽耶，這個很像在這裡開演唱會，不錯。」

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他也不忘向球迷預告，自己9月將在台北小巨蛋舉辦演唱會，接著笑說，「如果都爆滿，就再來大巨蛋開演唱會。」此話一出，全場立即爆出歡呼，明星賽開球儀式瞬間變成大型演唱會宣傳現場。

談到實際站上投手丘開球，蕭煌奇仍維持一貫幽默風格；他坦言，自己也不知道站在什麼位置，更不確定捕手能否順利接到球，「會不會丟觸身球也不知道。」他還開玩笑詢問，中職是否考慮讓自己擔任後援投手，逗得現場笑聲不斷。

▲2026中職明星賽，蕭煌奇為比賽開球。（圖／記者李毓康攝）



值得一提的是，蕭煌奇此次開球的捕手正是中職會長蔡其昌，兩人完成投捕搭檔，也為明星賽增添不同於一般開球儀式的娛樂效果。

比賽進行期間，現場大螢幕也捕捉到總統賴清德親自進場觀戰，賴清德座位左側是中職會長、民進黨立法院黨團總召蔡其昌，右側則坐著運動部部長李洋，3人一同關注場上戰況，成為看台上的另一焦點。

明星賽連續兩日吸引政壇重要人物到場；蔡其昌18日在場中致詞時，便曾感謝行政院長卓榮泰、立法院長韓國瑜及朝野立委共同支持棒球，強調大家能夠不分黨派坐在一起，「感覺真好」，更高喊「棒球可以團結我們的國家。」

當時卓榮泰與韓國瑜在場邊握手，也立即引發全場球迷歡呼，19日賴清德再度親自進場，並與蔡其昌、李洋同框觀戰，也延續明星賽場內外的話題。