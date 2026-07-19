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里長伯陳傑憲拿麥控場！喊「可以打了」王念好才出棒　大巨蛋笑翻

▲▼中職明星賽-陳傑憲 。（圖／記者黃克翔攝）

▲陳傑憲 。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊舒帆／台北報導

2026中職明星賽19日在台北大巨蛋進行第2戰，現場歡樂氣氛延續，陳傑憲1局下直接從休息室拿起三壘側應援團長的麥克風，化身「場上總指揮」，不只替王念好加油，還隔空對黃子鵬喊話「1好1壞，投好球啦！」最後甚至喊完「可以打了」，王念好才繼續打擊，逗得全場笑成一團。

當時王念好站上打擊區，陳傑憲拿著麥克風全程參與打席，先朝投手黃子鵬喊話，接著替王念好加油。過程中黃子鵬有一球被判壞球，陳傑憲還猛拍自己的頭，示意「裁判看我」，現場笑聲不斷。

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直到陳傑憲喊出「可以打了」，王念好才繼續面對投球，最終擊出三壘滾地球出局。陳傑憲還不忘拿著麥克風補上一句：「王念好OUT！」替整段即興演出收尾，也再次掀起全場笑聲。

明星賽首戰曾戴麥受訪的馬傑森，談到陳傑憲帶動氣氛的能力也直言佩服，「他很會帶動氣氛，也很會跟人家相處，如果是我，可能講不出話來。」陳傑憲場上、場下都能自然與球迷互動，也成為這兩天明星賽的重要氣氛製造者。

事實上，陳傑憲過去就曾在統一獅休息室拿著大聲公幫隊友應援，當時還笑稱「我沒有到很吵啊」，如今來到明星賽舞台，他乾脆把麥克風拿在手上直接「控場」，從指揮投打到宣布出局樣樣來，再次展現招牌「里長伯」性格，也讓大巨蛋4萬名球迷感受到明星賽特有的歡樂氛圍。

▲陳傑憲拿麥克風控場。（圖／CPBLTV）

▲陳傑憲拿麥克風控場。（圖／CPBLTV）

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