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世界盃史上最強進球秀！梅西、姆巴佩領銜　美媒評選11組經典好球

▲阿根廷球王梅西賽後露出結實的肌肉。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿根廷球王梅西在世界盃首戰就上演「帽子戲法」。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2026年世界盃足球賽迎來史上最大規模擴軍，48支勁旅激戰104場，在最終冠軍戰點燃戰火前，全台球迷見證了破紀錄的307顆進球狂潮！其中「三獅軍團」英格蘭與衛冕軍法國分別狂轟20球，阿根廷也以19球緊追其後。美國《Yahoo Sports》特別評選出本屆11組、共12顆精彩進球，除了梅西、姆巴佩等天王巨星的代表作，更有黑馬球隊令人熱血沸騰的驚奇時刻。

1. 球王梅西「帽子戲法」震撼開場
阿根廷球王梅西（Lionel Messi）在首戰對陣阿爾及利亞就展現「GOAT」本色，單場上演瘋狂帽子戲法。其中首顆進球在禁區弧頂果斷起腳，重砲破網展現隊長強大自信。目前已攻入8球的他，仍是金靴獎的最有力競爭者。

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▲維德角守門員沃齊尼亞（Vozinha）。（圖／達志影像／美聯社）

▲維德角本屆世足賽寫下黑馬大驚奇。（圖／達志影像／美聯社）

2. 維德角黑馬驚奇，卡布拉爾弧線球破門
本屆黑馬維德角在淘汰賽硬撼阿根廷，卡布拉爾（Sidny Lopes Cabral）在球門邊緣踢出一記神級弧線球追平比分，雖然最終因烏龍球以2比3惜敗，但這記進球已成為該國足球史上的最佳註腳。

3. 姆巴佩改寫歷史，寫下「姆巴佩障礙」
法國進球機器姆巴佩（Kylian Mbappe）首戰對塞內加爾，接球後華麗轉身遠射破網，當時便超越前輩成為隊史進球王；今日季軍戰他再度梅開二度，以世界盃生涯累積22球改寫歷史紀錄，持續推高後人難以企及的障礙。

▲▼姆巴佩。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國王牌球星姆巴佩本屆世界盃踢進10球，成為金球獎領跑者。（圖／達志影像／美聯社）

4. 海地相隔52年的感動，伊西多爾重砲轟炸
海地前鋒伊西多爾（Wilson Isidor）對陣摩洛哥時，在禁區外轟出穿透人群的重砲，這不僅是海地相隔52年重返世界盃的唯一進球，更是由自家球員親手寫下的感動瞬間。

5. 挪威魔人哈蘭德，強勢摧毀巴西防線
挪威「魔人」哈蘭德（Erling Haaland）在16強強碰巴西，以一記貫穿3名後衛與門將阿利森的強勁低射，率領挪威闊別28年重返世界盃就勇闖8強，展現當今最強前鋒的絕對主宰力。

6. 地主希望雷納，外腳背華麗收尾
美國隊新星雷納（Giovanni Reyna）在首戰對巴拉圭替補上陣，傷停補時階段神來一筆，以精采的外腳背射門為大勝畫下完美句點，引爆全場地主球迷尖叫。

7. 阿瓦雷茲延長賽建功，阿根廷挺進4強
阿根廷前鋒阿瓦雷茲（Julián Álvarez）在8強賽展現大心臟，對陣瑞士的延長賽第112分鐘遠射破門，幫助藍白軍團以3比1鎖定勝局。

8. 象牙海岸新星迪亞洛，連過3人寫隊史
首度闖進淘汰賽的象牙海岸，由迪亞洛（Amad Diallo）扮演奇兵，替補上陣僅14分鐘便上演「連過3人」神技破門，踢進隊史在淘汰賽的首顆進球。

9. 挪威未來之星，謝爾德魯普勁射破門
挪威小將謝爾德魯普（Andreas Schjelderup）在8強賽面對英格蘭，禁區邊緣勁射突破皮克福德十指大關，儘管球隊最終落敗，但他驚人的天賦已讓全世界看見挪威足球的未來。

10. 自由球大師提爾曼，精準導航連兩戰破網
美國中場提爾曼（Malik Tillman）一人包辦兩顆入選好球，先在32強對波士尼亞踢進直接自由球，下一戰對比利時又以精準導航攻破頂級門將庫爾圖瓦防線，堪稱本屆自由球教科書。

11. 貝林漢姆千里走單騎，英法大戰最美句點
英格蘭天才中場貝林漢姆（Jude Bellingham）在季軍戰對法國上演個人秀，從中場帶球推進連續突破防線，右腳勁射破門。這記進球不僅為英格蘭鎖定領先，更為這場6比4的史詩級進球大戰寫下最精彩收尾。

▲英格蘭貝林漢姆單屆5顆進球都非12碼罰球所進球，寫下隊史次佳紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝林漢姆展現接班氣勢，率領「三獅軍團」英格蘭拿下本屆季軍。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 2026世足世界盃梅西姆巴佩貝林漢姆足球

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