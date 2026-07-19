林栚呈長髮女裝談登板！連自己扮誰都不知道　還許願洪總上場

記者胡冠辰／台北報導

富邦悍將林栚呈首度參與中華職棒明星賽就徹底放開玩，前一天配合變裝主題，戴上長假髮、穿著亮眼服裝登板投球，成為場上焦點。

談到選角過程，他笑說自己看到服裝後幾乎沒有猶豫，還堅持即使長髮可能影響投球，也要整套穿上場，「我就說可以啊，然後就丟了。」

林栚呈透露，原本賽前就已看中另一套服裝，沒想到先被其他球員穿走，後來注意到一套搭配長髮造型的裝扮，工作人員告訴他可以嘗試，他便直接拿來換上。

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由於造型包含長假髮，準備登板時，旁人一度擔心頭髮會干擾投球，他卻相當有自信，不斷表示「可以、可以」，最後穿著亮眼上衣與牛仔褲完成投球；面對大家驚訝詢問「真的要這樣丟嗎？」他也回應，「對啊，就丟啊。」

▲中職明星賽-林栚呈。（圖／記者黃克翔攝）



有趣的是，林栚呈雖然大膽扮裝，事前卻不太清楚自己扮演的角色，只記得工作人員提到角色名稱中有個「糖」字（千金小姐糖糖），直到看到相關介紹後才知道。

被問到是否早就想嘗試女裝，林栚呈沒有否認，笑說一直很想試試看，剛好明星賽安排變裝主題，才決定把握機會玩個徹底。

事實上，這也不是他第一次挑戰女裝，林栚呈透露，先前菜鳥日就曾扮成白雪公主，被虧是否準備發展成固定系列時，他也爽快接話，「對，這系列的啊。」

除了變裝初體驗，首度參加明星賽也讓林栚呈留下深刻印象；他表示，各隊球員一年只有這兩天能夠聚在一起，在輕鬆氣氛中比賽、互動，無論場內活動或整體氛圍都與例行賽相當不同，「大家都很快樂，聚集在一起打球，蠻開心的。」

比賽中安排多名退役球星驚喜上場，林栚呈表示，看到退休學長再次踏上球場跑動、揮棒，感覺相當特別，其中高國慶登場前在場邊熱身的畫面，最令他印象深刻。

此外，包括張泰山、林威助等傳奇球星現身，也讓他看得相當投入；談到還期待看誰登場，林栚呈更笑著「許願」，希望有機會看到「洪總」洪一中親自揮棒，甚至期待「東哥」黃忠義登板投球，為明星賽再添更多驚喜。