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不斷更新／陳鏞基明星賽最後一舞！4局上開轟明星隊先馳得點

▲▼ 2026中職明星賽，賽前兩隊合照，蔡其昌會長特地把郭天信帶到隊伍第一排。（圖／記者李毓康攝）

▲ 2026中職明星賽，賽前兩隊合照，蔡其昌會長特地把郭天信帶到隊伍第一排。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

2026中職明星賽19日在台北大巨蛋進行第2戰，由中華隊林詔恩、明星隊黃子鵬先發對決。雙方前3局形成0比0投手戰，4局上陳鏞基率先突破僵局，敲出全壘打幫助明星隊先馳得點，也在生涯最後一次明星賽留下精彩一幕，這是他生涯首次在明星賽開轟。

▲▼ 2026中職明星賽，陳鏞基。（圖／記者李毓康攝）

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▲▼ 2026中職明星賽，陳鏞基。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 2026中職明星賽，陳鏞基。（圖／記者李毓康攝）

明星隊首局安排張奕擔任一壘指導員、李振昌擔任三壘指導員。首棒陳文杰遭三振，李凱威挨觸身球保送，陳俊秀出局後，自己排第4棒的郭天信敲出安打，隨後陳鏞基擊出右外野飛球出局，留下殘壘。2局上明星隊在2出局後再靠戴培峰、陳聖平連續安打攻佔得點圈，可惜仍無功而返。

馬傑森首局戴上麥克風接受訪問，談到與張士綸的守備搭配，他表示兩人賽前沒有特別練過，但都是游擊手出身，「一個眼神就知道要幹嘛。」看到郭天信打擊時，他還稱讚：「這打者很強喔！第四棒。」2局上持續戴麥互動，他笑說自己想向吳念庭學習「得點圈打擊能力」，至於球員頻頻比出「6」的手勢，他解釋：「因為贏了就有60萬。」

3局上郭天信再度上場打擊，敲出右外野飛球，卻被何品室融精彩滑接沒收，讓郭天信忍不住作勢拿下頭盔，滿臉無奈。3局下輪到馬傑森打擊，同樣遭右外野手岳政華美技接殺；隨後扮成「阿土伯」的宋晟睿靠速度跑出內野安打，曾豪駒提出挑戰，最終維持原判，雙方前3局仍以0比0僵持。

陳鏞基4局上一棒突破僵局，掃出左外野標桿附近全壘打，全場歡呼聲大喊「陳鏞基我愛你」。他也改寫林仲秋以43歲6天成為中職明星賽史上最年長擊出全壘打的球員，超越林仲秋保持26年的紀錄。

郭天信過去連續4屆明星賽，不論效力台灣隊或明星隊，所屬球隊都吞敗，首戰又以4比7落敗，累積苦吞9連敗。19日第2戰賽前，總教練曾豪駒乾脆把排打線任務交給郭天信，讓他「勝負自己扛」。郭天信也把自己排在第4棒，笑稱例行賽只差第4棒沒先發過，趁機幫自己圓夢，全力挑戰終結「郭天信魔咒」。

關鍵字： 中職明星賽陳鏞基郭天信全壘打大巨蛋

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