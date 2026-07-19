張育成昔是興農牛迷！見張泰山、黃忠義超興奮　笑曝說不敢講話

記者楊舒帆／台北報導

2026中職明星賽「傳奇卡」讓多位退役球星重返球場，也勾起張育成兒時回憶。身為昔日興農牛球迷的他，看到「森林王子」張泰山與黃忠義登場格外興奮，直呼兩人都是小時候的偶像，甚至笑說即使如今同樣身為職棒球員，看到前輩本人還是「不敢講話」。

張育成明星賽首戰擔任明星隊先發第1棒，兩打席沒有安打後退場，隨後由同樣出身泰源國中的陳鏞基代打，陳鏞基一上場就敲出安打。這次明星賽也有不少泰源國中校友齊聚，除了大學長陳鏞基、張志豪外，還有學弟王政順，讓不同世代球員難得在明星賽舞台相聚。

談到今年明星賽加入「傳奇卡」元素，張育成直呼相當特別，「讓那些很久沒有看到的前輩們出來，就覺得還蠻特別的。」尤其看到昔日興農牛球星張泰山與黃忠義，更讓他瞬間變回小球迷，「我以前是興農牛迷，看到張泰山跟黃忠義就很興奮。」被問到有沒有趁機和兩人聊天，他笑著回答：「沒有，不敢！」

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張育成表示，小時候就是看著這些球星在場上打球，對他而言都是偶像級人物。這次看到退役球星重新站上明星賽舞台，也感受到球迷的熱情，「你看傳奇明星上來的時候，大家歡呼都很大聲，而且比我們現役球員還要大聲。」他笑說，這樣的安排讓明星賽增添不少歡樂氣氛，自己也覺得是一次相當特別且開心的體驗。

至於郭天信的明星賽連敗「魔咒」，張育成首戰賽前與吳念庭都預測郭天信所屬明星隊將吞下9連敗，結果果然成真。他笑著把原因攬到自己身上，「可能是因為我昨天有上場吧，所以會輸。」如今郭天信第2戰親自排打線，更把自己放在第4棒挑戰止敗，張育成也笑說，就看郭天信能否成功終結魔咒，最後仍不忘喊話：「希望今天可以贏球。」

▲張育成。（圖／記者呂佳賢攝）