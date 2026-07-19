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真巨蛋王！曾頌恩明年想挑戰「大魔王」魔鷹　獎金邀江坤宇吃到飽

▲▼2026中職明星賽全壘打大賽決賽，曾頌恩。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2026中職明星賽全壘打大賽決賽，曾頌恩。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 2026中職明星賽全壘打大賽決賽，曾頌恩 。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

中職明星賽19日在台北大巨蛋進行第2天活動，全壘打大賽決賽由中信兄弟曾頌恩壓軸出擊，最終敲出10轟完成衛冕，拿下10萬元獎金，成為中職史上第3位全壘打大賽二連霸球員。曾頌恩賽後坦言，對連霸心情其實相當平靜，「就是一場表演，也有機會可以做公益。」至於明年是否挑戰三連霸、追平林智勝3冠紀錄，他鬆口：「如果明年有機會我會來打，挑戰他一下。」

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曾頌恩去年在全壘打大賽決賽轟出14發奪冠，今年預賽再以12轟排名第一，決賽暫停前先敲5轟，恢復比賽後再補4轟，帶著9轟進入最後30秒金球時間，最終敲出關鍵第10轟封王，成為繼2011、2012年鍾承佑及2015、2016年林智勝後，中職史上第3位完成二連霸的球員。

談到決賽表現，曾頌恩表示，看到前面選手敲到8轟時確實有些壓力，「節奏有點沒辦法掌握，沒辦法像昨天那麼游刃有餘。」不過順利完成衛冕後，他反而有些懊惱最後30秒金球時間沒能再多敲幾發，「比較氣自己最後那30秒，沒有把球多打出牆外。」

▲▼ 2026中職明星賽全壘打大賽決賽，曾頌恩 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2026中職明星賽全壘打大賽決賽，曾頌恩。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 2026中職明星賽全壘打大賽決賽，曾頌恩 。（圖／記者李毓康攝）

連續兩年在台北大巨蛋拿下全壘打王，被問到是否已是名副其實的「巨蛋王」，曾頌恩連忙否認，笑說更希望把全壘打帶回例行賽，「不要只有練習、不要只有全壘打大賽。」他也認為，連兩天全力揮擊的感覺不錯，希望下半季開打後能延續手感。

今年決賽暫停時，曾頌恩還自己搬出折疊椅坐下休息，成為場邊趣味畫面。他透露，因為前一天預賽暫停前就已經排名第一，隊友認為不需要特別上來遞水或加油，今天更有人直接叫他「自己帶水上去」，「我就想說如果都站在那邊會不會很尷尬，所以自己搬一個折疊椅，休息的時候可以坐一下。」所幸對面的學弟仍貼心上前遞水。

展望明年，曾頌恩透露有人希望他改以「魔王」身分參賽，但若要挑戰對手，他直接點名台鋼雄鷹洋砲魔鷹（Steven Moya），「那就挑個最強的大魔王好了。」曾頌恩回憶，自己首次參加明星賽時，魔鷹曾單場轟出24發，「我們打到十幾支就已經很厲害了，他可以打到二十幾支，真的是大魔王。」

曾頌恩也透露，餵球投手江坤宇早在賽前就相當有信心，直接預言兩人會完成二連霸，兩人還約好如果成功衛冕，就一起吃大餐慶功，「畢竟我也蠻辛苦的，他也很辛苦，就好好犒賞我們自己兩個人。」

林智勝生涯曾3度拿下全壘打大賽冠軍，被問到明年是否挑戰這項紀錄，曾頌恩先笑說「有點困難」，隨後改口：「如果明年有機會我會來打，然後挑戰他一下。」至於完成挑戰後是否就此退場，他又自嘲：「挑戰完就……拒絕參賽。」讓現場笑聲不斷。

▲▼ 2026中職明星賽全壘打大賽決賽，曾頌恩 。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2026中職明星賽全壘打大賽決賽，曾頌恩。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 2026中職明星賽全壘打大賽決賽，曾頌恩 。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 曾頌恩全壘打賽中職明星賽大巨蛋二連霸

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