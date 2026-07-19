Mingo不識傳奇球星卻被全場震撼！期待今天陣容　明星賽還要挑戰交朋友

▲2026中職明星賽，Mingo。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／台北報導

台鋼雄鷹WING STARS韓籍人氣成員Mingo（朴旻曙）今年第3度參與中華職棒明星賽，她在賽前受訪時分享心情，直呼每一年的明星賽都相當特別、好玩，除了期待在場上帶來精彩應援，也希望把握機會認識更多新朋友。

Mingo笑說，自己原本就抱著交朋友的目標來到明星賽，可惜首日似乎還沒有太多進展，因此決定第2天繼續挑戰，「今年的明星賽想認識新的朋友，但是昨天沒有.....所以今天再挑戰！」

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除了與其他啦啦隊成員交流，明星賽安排傳奇球星重返球場，也讓Mingo印象深刻；她透露，雖然自己不認識登場的昔日球星，卻能從現場球迷的熱烈反應感受到他們的高人氣與重要性。

「雖然我不知道他們是誰，但我知道他們全部都很厲害！」Mingo表示，當傳奇球星現身時，全場爆出巨大歡呼聲，球迷情緒相當高昂，也讓她更加期待今天還會有哪位傳奇人物登場。

談到明星賽集合各隊啦啦隊女孩，必須在短時間內學習不同球團應援，其中台鋼雄鷹的應援舞蹈經常被形容為難度最高、最具挑戰性，Mingo則笑說，自己平時就在球場跳台鋼應援，因此並不覺得特別困難。

不過她也能理解其他女孩初次接觸時的壓力，「她們第一次學的話會覺得很難，因為台鋼的應援沒有重複動作，右邊、左邊之後又要換動作，而且動作很大。」

Mingo坦言，就連自己偶爾返回韓國一段時間，再回到台灣時，也可能一時忘記部分舞步，但只要熟悉的應援音樂響起，身體便會自然喚醒記憶，「聽到應援的話，我的身體還是會記得。」

她也替首次挑戰台鋼應援的女孩們打氣，認為只要在明星賽多跳幾次，就能逐漸掌握節奏，「大家今天在明星賽多跳的話，沒問題啦！」

至於台鋼雄鷹招牌應援曲之一《強棒出擊》，Mingo觀察不少其他隊女孩還不太熟悉，因此前一天已主動邀請大家一起練習；她也在受訪最後熱情喊話，「我昨天找大家了，今天也一起應援吧！加油！」