江國豪捨天信球棒怕帶衰！陳傑憲神助攻奪冠　笑稱差點被短打弄死

▲▼ 2026中職明星賽連連看打擊戰，江國豪。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

2026中華職棒明星賽19日在台北大巨蛋進行第2天活動，賽前戰技挑戰「連連看打擊戰」由4名投手比拚打擊準度，富邦悍將江國豪搭檔「台灣隊長」陳傑憲，在12次打擊機會完成4條連線，力壓2條線的李欣穎，以及各完成1條線的羅戈、李超奪冠。江國豪賽後笑稱自己表現「可圈可點」，還不忘把功勞分給搭檔，「我的餵球投手很厲害。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

江國豪透露，兩人賽前就已經擬定策略，陳傑憲直接告訴他：「你就站著，位置我幫你調就好了。」陳傑憲則笑說，自己觀察江國豪練習時的餵球狀況後，決定親自上陣幫忙，「我說國豪等一下比賽，你打你的，我動就好了。」兩人原先設定目標約2至3條線，沒想到最終一口氣完成4條，連陳傑憲都直呼意外。

不過奪冠過程也有驚險插曲，江國豪賽前信心滿滿告訴陳傑憲：「短打不用擔心啦，我戰術組的，沒問題。」結果最後卻遲遲無法靠短打命中1號區，讓陳傑憲忍不住吐槽：「我們差點被短打弄死。」所幸江國豪最後一次機會成功命中，完成第4條連線，順利鎖定冠軍。

談到未來是否願意參加「投手版全壘打大賽」，江國豪坦言，自己對打擊準度比較有信心，「對遠的我應該沒信心。」陳傑憲則認為，如果真的舉辦，可以考慮縮短全壘打牆距離，並改採固定球數，「不要打秒數，秒數太累了，比如10顆，看誰打幾顆。」他也指出，中職其實有不少投手打擊能力很好，「因為曾經都是強投強打，最後選擇當強投嘛。」更笑著向聯盟喊話，明年或許可以期待看看。

江國豪賽前還出現一段「避邪」插曲，他原本拿著深陷明星賽9連敗魔咒的郭天信球棒準備上場，卻突然改變心意，「我說不對，天信帶衰，不要好了。」最後改拿江坤宇的球棒出賽，果然一舉奪冠。陳傑憲則向郭天信喊話，希望從趣味競賽一路贏到正式比賽，「我們給他信心，應該沒問題吧？再10連敗我們也認了。」還笑說郭天信已經親自排自己第4棒，「再輸也沒辦法，就不是我們的問題。」

江國豪出賽時還特別選用富邦悍將啦啦隊成員林澤彬的應援曲，他解釋，「他的歌就是乒乒乓乓嘛，希望我打擊也是乒乒乓乓。」原本以為對方有機會入選明星賽，最後未能參加，因此想藉由應援曲「把她一起帶過來」。

陳傑憲近年明星賽多次扮演餵球、協助隊友的角色，這次又幫江國豪拿下冠軍，他自嘲：「這就是一個輔助者的命。」笑稱自己參加可能無法得名，但在旁邊「push」別人反而都有機會奪冠。兩人也已經放眼明年挑戰衛冕，陳傑憲向球迷喊話：「希望各位球迷讓我們明年還能夠在明星賽，這個組合麻煩你們了，我們要衛冕。」最後更笑說：「還是可以不要參加比賽，我們來打趣味競賽就好。」

▲▼ 2026中職明星賽連連看打擊戰，江國豪。（圖／記者李毓康攝）