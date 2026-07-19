運動雲

>

江國豪捨天信球棒怕帶衰！陳傑憲神助攻奪冠　笑稱差點被短打弄死

▲▼ 2026中職明星賽連連看打擊戰，江國豪。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 2026中職明星賽連連看打擊戰，江國豪。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 2026中職明星賽連連看打擊戰，江國豪。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

2026中華職棒明星賽19日在台北大巨蛋進行第2天活動，賽前戰技挑戰「連連看打擊戰」由4名投手比拚打擊準度，富邦悍將江國豪搭檔「台灣隊長」陳傑憲，在12次打擊機會完成4條連線，力壓2條線的李欣穎，以及各完成1條線的羅戈、李超奪冠。江國豪賽後笑稱自己表現「可圈可點」，還不忘把功勞分給搭檔，「我的餵球投手很厲害。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

江國豪透露，兩人賽前就已經擬定策略，陳傑憲直接告訴他：「你就站著，位置我幫你調就好了。」陳傑憲則笑說，自己觀察江國豪練習時的餵球狀況後，決定親自上陣幫忙，「我說國豪等一下比賽，你打你的，我動就好了。」兩人原先設定目標約2至3條線，沒想到最終一口氣完成4條，連陳傑憲都直呼意外。

不過奪冠過程也有驚險插曲，江國豪賽前信心滿滿告訴陳傑憲：「短打不用擔心啦，我戰術組的，沒問題。」結果最後卻遲遲無法靠短打命中1號區，讓陳傑憲忍不住吐槽：「我們差點被短打弄死。」所幸江國豪最後一次機會成功命中，完成第4條連線，順利鎖定冠軍。

談到未來是否願意參加「投手版全壘打大賽」，江國豪坦言，自己對打擊準度比較有信心，「對遠的我應該沒信心。」陳傑憲則認為，如果真的舉辦，可以考慮縮短全壘打牆距離，並改採固定球數，「不要打秒數，秒數太累了，比如10顆，看誰打幾顆。」他也指出，中職其實有不少投手打擊能力很好，「因為曾經都是強投強打，最後選擇當強投嘛。」更笑著向聯盟喊話，明年或許可以期待看看。

江國豪賽前還出現一段「避邪」插曲，他原本拿著深陷明星賽9連敗魔咒的郭天信球棒準備上場，卻突然改變心意，「我說不對，天信帶衰，不要好了。」最後改拿江坤宇的球棒出賽，果然一舉奪冠。陳傑憲則向郭天信喊話，希望從趣味競賽一路贏到正式比賽，「我們給他信心，應該沒問題吧？再10連敗我們也認了。」還笑說郭天信已經親自排自己第4棒，「再輸也沒辦法，就不是我們的問題。」

江國豪出賽時還特別選用富邦悍將啦啦隊成員林澤彬的應援曲，他解釋，「他的歌就是乒乒乓乓嘛，希望我打擊也是乒乒乓乓。」原本以為對方有機會入選明星賽，最後未能參加，因此想藉由應援曲「把她一起帶過來」。

陳傑憲近年明星賽多次扮演餵球、協助隊友的角色，這次又幫江國豪拿下冠軍，他自嘲：「這就是一個輔助者的命。」笑稱自己參加可能無法得名，但在旁邊「push」別人反而都有機會奪冠。兩人也已經放眼明年挑戰衛冕，陳傑憲向球迷喊話：「希望各位球迷讓我們明年還能夠在明星賽，這個組合麻煩你們了，我們要衛冕。」最後更笑說：「還是可以不要參加比賽，我們來打趣味競賽就好。」

▲▼ 2026中職明星賽連連看打擊戰，江國豪。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 2026中職明星賽連連看打擊戰，江國豪。（圖／記者李毓康攝）

▲▼ 2026中職明星賽連連看打擊戰，江國豪。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 中職明星賽江國豪陳傑憲連連看台北大巨蛋

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

季軍賽變進球大戰！英法轟10球寫紀錄　最強法國失6球被罵翻

季軍賽變進球大戰！英法轟10球寫紀錄　最強法國失6球被罵翻

快訊／薩卡帽子戲法、貝林漢姆最後階段破門！英格蘭奪下季軍

快訊／薩卡帽子戲法、貝林漢姆最後階段破門！英格蘭奪下季軍

季軍戰賽後驚現罕見一幕！球迷感動喊：這才是世界盃該有的樣子

季軍戰賽後驚現罕見一幕！球迷感動喊：這才是世界盃該有的樣子

22球超車、金靴獎也領先　姆巴佩卻預言：梅西明天也會進！

22球超車、金靴獎也領先　姆巴佩卻預言：梅西明天也會進！

鄭宗哲超乎預期！　美媒大讚：真的該好好感謝他

鄭宗哲超乎預期！　美媒大讚：真的該好好感謝他

快訊／姆巴佩梅開兩度！生涯22球超越梅西、登基世界盃進球王

快訊／姆巴佩梅開兩度！生涯22球超越梅西、登基世界盃進球王

重返投手丘「劇本失控」！　官大元笑：要問那些孩子怎麼這麼認真

重返投手丘「劇本失控」！　官大元笑：要問那些孩子怎麼這麼認真

張泰山原想婉拒明星賽　為女兒ㄧ句「爸你以前好強」再披戰袍敲安

張泰山原想婉拒明星賽　為女兒ㄧ句「爸你以前好強」再披戰袍敲安

運動部曝光143名狼師、家暴教練　棒球項目19人不適任最多

運動部曝光143名狼師、家暴教練　棒球項目19人不適任最多

陳傑憲電梯遇草蜢竟沒認出！還邀「明天來看球」　事後尷尬爆笑

陳傑憲電梯遇草蜢竟沒認出！還邀「明天來看球」　事後尷尬爆笑

林襄.馬傑森「公主抱」不藏了　臉貼臉「磨鼻子」超閃♥

熱門新聞

季軍賽變進球大戰！英法轟10球寫紀錄　最強法國失6球被罵翻

快訊／薩卡帽子戲法、貝林漢姆最後階段破門！英格蘭奪下季軍

季軍戰賽後驚現罕見一幕！球迷感動喊：這才是世界盃該有的樣子

22球超車、金靴獎也領先　姆巴佩卻預言：梅西明天也會進！

鄭宗哲超乎預期！　美媒大讚：真的該好好感謝他

快訊／姆巴佩梅開兩度！生涯22球超越梅西、登基世界盃進球王

讀者回應

﻿

熱門新聞

1合轟10球史上第5多　法國寫尷尬紀錄

2薩卡演帽子戲法！英格蘭6比4奪季軍

3季軍戰驚現罕見一幕！球迷網友感動

4姆巴佩金靴領先卻預言梅西明會進球

5鄭宗哲超乎預期！紅襪記者讚：感謝他

最新新聞

1曾頌恩10轟奪全壘打大賽冠軍

2江國豪捨天信球棒4條線奪冠

3梅西爭金靴　57分鐘成逆襲指標

4澡盆合照　攝影師稱像喬丹幫詹皇洗澡

5江國豪大巨蛋秀神準打擊

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【新三振舞美翻】珠珢舞台魅力全開　每個表情都超圈粉❤

台灣隊長陳傑憲帥氣現身JORDAN單挑賽　曝「沒有極限」專屬T意義

吳志揚與郭台銘一同看棒球 郭董簽球表情超新奇

富邦新版三振舞登場　李珠珢甜美舞姿掀熱議

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

林襄.馬傑森「公主抱」不藏了　臉貼臉「磨鼻子」超閃♥

【全場暴動】林襄「勇敢一次」以為要告白！馬傑森聽「我愛95」立刻敲安

林襄戴頭紗喊：你願意嗎　球場告白「我愛馬傑森」

小S訪問女兒到一半　Elly突嗆：一直問噁爛問題！

昆凌喝茫認「視線是模糊的」　臉超紅...王俊凱貼心遞水
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366