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梅西爭金靴陷苦戰　美媒盤點3大可能、「57分鐘」成逆襲指標

▲法國巨星姆巴佩與阿根廷球王梅西的金靴獎之爭還沒結束。（圖／達志影像／美聯社）

▲法國王牌姆巴佩與阿根廷球王梅西的金靴獎之爭還沒結束。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

世界盃足球賽進入最後高潮，法國天才巨星姆巴佩再度展現「進球機器」本色！在19日的季軍戰中，姆巴佩單場梅開二度，不僅本屆進球數10球強勢領跑，生涯世界盃累積進球來到22球，也正式超越阿根廷球王梅西（Lionel Messi），獨居史上第一。明晚阿根廷與西班牙的冠軍大戰，梅西若想在最後一舞逆襲奪下金靴獎，難度將是空前巨大。

姆巴佩在此役下半場火力全開，個人獨進兩球，本屆賽事已累積10顆進球，穩坐金靴獎榜首。年僅27歲的他，生涯在世界盃舞台已攻入驚人的22球，正式超越梅西的21球紀錄，成為世界盃史上進球王。

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對於梅西而言，明晚與西班牙的殊死戰，除了要爭奪大力神盃，更是金靴獎的最後反擊機會。目前梅西若要追平姆巴佩，決賽至少得踢進2球；若想直接超車抱回金靴，則必須上演震撼全球的「帽子戲法」。

根據《今日美國》詳細分析，若梅西決賽攻入2球，雙方進球數持平，屆時將先比較助攻數。目前兩人皆為4次助攻平手。若助攻數也相同，則進入第二道關卡「上場時間較少者優先」。

數據顯示，姆巴佩目前累積上場769分鐘，而梅西則是帶著712分鐘進入決賽。這意味著「57分鐘」將成為關鍵分水嶺，只要梅西在決賽上場超過57分鐘，他在這項比較標準中就會輸給姆巴佩。

因此，梅西若想繼金球獎後再奪金靴，必須達成以下三項條件之一：

1.單場狂轟3球（帽子戲法）以上。

2.在出賽少於57分鐘的情況下攻入2球。

3.攻入2球並至少送出1次助攻。

事實上，這場金靴之爭彷彿上屆卡達世界盃的「神劇本」重演。當時兩人同樣競爭到最後一刻，姆巴佩靠著決賽帽子戲法，以8球險勝梅西的7球奪下金靴；但梅西最終帶走了最重要的冠軍金盃與賽事金球獎。

雖然決賽要梅開二度難度極高，但《今日美國》也直言，這對梅西來說並非不可能，因為他正是少數曾在世界盃決賽單場攻入2球的傳奇球員。明晚這場巔峰對決，全球球迷都在期待梅西能否再度創造神蹟，完成這項不可能的任務。

▲▼阿根廷梅西。（圖／達志影像／美聯社）

梅西是否能拿下本屆世界盃金靴獎與衛冕冠軍連霸，外界都在期待。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 2026世足世界盃阿根廷梅西金靴獎姆巴佩

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