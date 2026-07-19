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19年前梅西、亞馬爾經典澡盆合照神蹟　攝影師：像喬丹幫詹皇洗澡

▲梅西18年前曾與還是嬰兒的亞馬爾留下珍貴的奇蹟合照，如今兩人將在2026世界盃冠軍賽正面交鋒。（圖／達志影像／美聯社）

▲梅西、亞馬爾19年前留下經典「澡盆合照」。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

世界盃決賽戰火一觸即發，西班牙與阿根廷的頂尖對決，不僅是為了象徵最高榮耀的金盃，全球目光更聚焦在「球王」梅西（Lionel Messi）與天才少年亞馬爾（Lamine Yamal）的首次、也極可能是最後一次的正面對決。這段跨越19年的宿命緣分，全因一張當年意外拍下的公益照片，被攝影師蒙福特（Joan Monfort）形容為「體育史上的奇蹟」。

19年前，當時還青澀的梅西與還是嬰兒的亞馬爾，因為《體育報》與聯合國兒童基金會（UNICEF）的慈善日曆拍攝計畫而同框。掌鏡人蒙福特近日接受《塞爾電台》訪問時，感性表示這張照片引發的迴響完全超出預期，「這是我職業生涯最具份量的作品，沒有任何照片能與之相比，這簡直就是一場奇跡。」

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身為梅西的鐵桿粉絲，蒙福特對這位當代傳奇充滿敬意，但他對後起之秀亞馬爾也抱持期待，「亞馬爾天賦異稟，但我們應該讓他按自己的節奏成長。如果未來他能展現出梅西一半的觀賞性，我就已經心滿意足了。」

面對即將到來的史詩級決賽，蒙福特的心情卻顯得相當糾結，「從情感面來看，梅西絕對配得上一個完美的謝幕，沒有什麼比世界盃冠軍更適合當作他的告別禮；但另一方面，這支西班牙隊充滿新氣象與包容力，同樣讓人喜愛。說實話，我兩邊都想贏，但既然冠軍只有一個，那就讓更強的一方奪冠，我們只需享受比賽。」

回憶起當年的拍攝細節，蒙福特笑說，「拍嬰兒從來不是件容易的事，但整個過程非常有趣。」他更分享了後來與亞馬爾重逢的小插曲，「有次訓練偶遇，新聞官告訴亞馬爾我就是當年拍照的人，他非常驚訝，還開玩笑說對我沒印象，儘管他自認記憶力其實很好，但我告訴他，那時你才幾個月大，不記得再正常不過了。」

至於是否曾聯繫過梅西？蒙福特坦言，現在雙方的身份地位差距太大，並非聯繫的好時機，但他深信未來總有機會再次碰面。最後，蒙福特用了一個極具張力的比喻來定義這張照片的歷史意義，「這就好比你拍到一張麥可喬丹（Michael Jordan）正在幫幼年勒布朗詹姆斯（LeBron James）洗澡的照片，那種跨越時代的象徵意義，不言而喻。」

關鍵字： 2026世足世界盃阿根廷西班牙梅西亞馬爾

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