壓軸一轟定江山！曾頌恩10轟奪全壘打大賽冠軍　寫史上第3人偉業

▲2026中職明星賽全壘打大賽決賽，曾頌恩 。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／台北報導

中職明星賽19日在台北大巨蛋進行第2天活動，全壘打大賽決賽由中信兄弟曾頌恩壓軸出擊，他在暫停前先轟出5發，恢復比賽後再補4轟，帶著9轟進入最後30秒金球時間，隨後敲出關鍵第10轟，連續兩年登上全壘打王寶座。

曾頌恩去年在全壘打大賽決賽轟出14支奪冠，今年預賽再以12轟排名第一，如今順利完成衛冕，也成為繼2011、2012年的鍾承佑，以及2015、2016年的林智勝後，中職史上第3位完成全壘打大賽二連霸的球員。

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首位登場的台鋼雄鷹宋柏翰，在剩下1分02秒時喊出暫停，當時累積2支全壘打，暫停結束後未能再擴大戰果，直到最後30秒金球時間才補上1發，最終以3轟完成決賽。

第2位上場的宋晟睿迅速拉高領先門檻，他在剩下59秒時使用暫停，手中已有3轟；重新開始後先追加2支，進入金球時間更一口氣轟出4發，最終繳出9轟，暫居第一。

接著登場的王政順在前段同樣展現不錯手感，倒數1分06秒喊出暫停時已經擊出4轟，他也在暫停期間做出調整，將原先使用的陳俊秀球棒換成郭天信球棒，希望藉由換棒延續火力。

王政順恢復打擊後再增加1轟，不過進入最後30秒金球時間後未能開轟，最終成績停在5支，無緣超越宋晟睿。

預賽以12轟排名第一的曾頌恩最後登場，他在剩下1分09秒時便已敲出5支全壘打，成為4名選手中暫停前產量最高者；短暫休息過後，曾頌恩火力持續升溫，在金球時間開始前再轟4發，將成績追成9轟，與宋晟睿並列。

冠軍最後就在金球時間產生，曾頌恩於倒數30秒再敲出1支全壘打，成功跨越宋晟睿所設下的9轟門檻，最終以10轟拿下冠軍；宋晟睿9轟居次，王政順5轟排名第3，宋柏翰則以3轟位居第4。