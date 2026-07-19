12次出手連成4線！江國豪大巨蛋秀神準打擊　力壓3投手奪冠

▲2026中職明星賽連連看打擊戰，江國豪。（圖／記者李毓康攝）



記者胡冠辰／台北報導

2026中華職棒明星賽19日在台北大巨蛋進行第2天活動，賽前戰技挑戰「連連看打擊戰」由4名投手上演打擊準度對決；富邦悍將江國豪展現絕佳能力，在12次打擊機會中完成4條連線，力壓完成2條線的台鋼雄鷹李欣穎，以及各連成1條線的中信兄弟羅戈、味全龍李超，奪下冠軍。

「連連看打擊戰」將內、外野劃分為9個目標區，每名參賽者的九宮格數字排列皆不相同，選手各有12次打擊機會，球落在指定區域後即可佔領格位，只要完成橫向、直向或斜向連線便能得分，最終由連線數最多者獲勝；本屆參賽者為羅戈、李欣穎、江國豪及李超。

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首位登場的羅戈與張仁瑋搭檔，第1球便把球送進8號區，第4球再攻佔7號區，第5球羅戈擺出戰術觸擊，精準將球點進2號區，當場完成連線，也讓大巨蛋響起熱烈歡呼；他在第12球再命中4號區，最終以1條連線結束挑戰。

接著登場的李欣穎由曾子祐搭檔，首球就嘗試以觸擊進攻2號區，可惜未能成功，第2球再度挑戰後順利佔領該格。

李欣穎第6球打進7號區，第8球又以觸擊攻下1號區，完成個人第1條連線；第9球命中6號區後，第10球再把球送進3號區，連成第2條線，最後兩球分別落在8號及已經佔領的3號區，最終成績為2條連線。

第3位上場的江國豪和陳傑憲搭檔，一開局便展現火燙手感，前3球依序攻下3號、8號及7號區，第5球命中6號區後完成首條連線，第6球隨即打進9號區，迅速追加第2條線。

江國豪攻勢沒有停歇，第7球再佔領4號區，第8球命中2號區，完成個人第3條連線；來到最後一次打擊，他又精準把球送進1號區，連成第4條線，一舉將領先門檻拉高，提前奠定冠軍勝基。

壓軸登場的李超則與劉俊緯搭檔，前3球依序命中7號、8號及1號區，僅用3次打擊便率先完成連線。

李超第4球再攻下3號區，第5球擊出的球原有機會進入4號區，卻意外打中二壘壘包後彈往其他方向，錯失擴大戰果的機會，最終維持1條連線。

4名選手完成挑戰後，江國豪以4條連線高居第一，李欣穎以2條線居次，羅戈及李超則各完成1條線；江國豪不僅以投手身分展現少見的打擊技巧，更靠著後半段連續攻佔目標區的穩定表現，成功抱回本屆明星賽「連連看打擊戰」冠軍。