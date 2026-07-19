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陳傑憲電梯遇草蜢竟沒認出！還邀「明天來看球」　事後尷尬爆笑

▲陳傑憲。（圖／記者楊舒帆攝）

▲陳傑憲。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

中職明星賽18日賽後邀請香港傳奇組合草蜢獻唱，成員蔡一智當場許願想拿到「台灣隊長」陳傑憲的簽名球，最後也如願以償。陳傑憲19日賽前受訪時卻自爆糗事，日前搭電梯時曾遇到草蜢成員，自己當下沒認出對方，還以為只是球迷，甚至邀他「明天記得來看球」。

陳傑憲透露，18日賽後準備上車前，聯盟工作人員突然把他攔下來，告知草蜢想要他的簽名球，「我算是受寵若驚啦，畢竟他們也是那個時代的男神們，竟然會想要跟我要簽名球，我還蠻開心。」

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不過兩人其實早有一段尷尬插曲。陳傑憲回憶，先前搭電梯時遇到草蜢其中一名成員，對方認出他後問：「你們明天比賽嗎？」陳傑憲回應後還熱情邀請：「你們明天記得來看球。」沒想到對方才說：「我是草蜢，我們要唱歌。」讓他當場傻住，「我整個尬掉，怎麼那麼尷尬，很不好意思。」

被問到是否知道草蜢，陳傑憲連忙澄清：「我知道啊！」他表示，小時候就聽過不少草蜢的歌曲，只是對成員長相沒有那麼熟悉，「他們的歌真的很好，到現在車子裡面都還會常常放。」

陳傑憲也坦言，得知草蜢主動索取自己的簽名球時，第一反應是「真的假的？」雙方最後也完成另類交流，陳傑憲送出簽名球，自己則收到草蜢3名成員共同簽名的球並收藏，這場從「認不出人」開始的尷尬相遇，也意外留下明星賽期間最有趣的互動之一。

關鍵字： 陳傑憲草蜢明星賽簽名球中職

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