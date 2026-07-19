夢幻巴薩學長學弟對決　球團主席：梅西史上最強但未來屬於亞馬爾

▲梅西、亞馬爾將在本屆世足冠軍賽展開最終對決。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

2026年世界盃足球賽決賽即將點燃戰火，全球足壇目光都聚焦在一場跨越世代的「夢幻對決」！由阿根廷傳奇球王梅西（Lionel Messi）領軍，對決西班牙17歲天才超新星亞馬爾（Lamine Yamal）。有趣的是，無論最終金盃落入誰手，培養出這兩位頂尖球星的西甲豪門巴塞隆納，都將成為最大贏家。巴薩總裁拉波塔（Joan Laporta）受訪時直言，「梅西是史上最偉大的球員，但希望亞馬爾能在決賽大放異彩！」

本屆世界盃決賽充滿濃厚的「巴薩血統」，西班牙陣中共有多達8名球員效力於巴薩；而阿根廷靈魂人物梅西，更是13歲就進入巴薩著名的「拉瑪西亞」（La Masia）青訓營，職業生涯曾為巴薩奪下驚人的35座冠軍獎盃。

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對於自家青訓系統能培育出兩代頂尖好手，巴薩總裁拉波塔感到無比自豪。他表示，「看到巴薩能培養出這麼多優秀球員，我感到非常開心。梅西是拉瑪西亞的驕傲，他代表了足壇的過去與現在，而亞馬爾則象徵著現在與未來。」

拉波塔強調，足壇總會迎來世代交替的時刻，「梅西在過去為巴薩奉獻了一切，但未來無疑是屬於亞馬爾的。」

雖然梅西在足壇的地位無可撼動，但拉波塔也毫不掩飾對自家小將的期待，「梅西確實是歷史上最偉大的球員，但我真心希望明天的冠軍戰，亞馬爾能有驚艷表現。明天就是他向世界證明自己的時刻，看到來自拉瑪西亞的球員能捧起世界盃冠軍，這絕對是值得全巴薩驕傲的事。」

這場由「史上最強球王」對決「最強超新星」的史詩級戰役，究竟是梅西能再次登頂，還是亞馬爾能成功接班開啟新時代，全世界都在拭目以待。