王念好高音應援李東洺再現！本人苦笑聽習慣了　瑟七喊支持原創

▲王念好 。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊舒帆／台北報導

2026中職明星賽首戰話題不斷，中華隊王念好不僅在「超神準雷射肩」挑戰外野手臂，還穿上紅色中式服裝、戴著頭飾化身《大富翁》經典角色孫小美鎮守三壘。沒想到他賽後自爆根本不認識孫小美，甚至以為自己穿的是「皇帝或太子的衣服」。此外，他日前模仿瑟七拉高音替李東洺加油引發話題，明星賽直接上演現場版，瑟七也在應援舞台笑喊：「支持原創！」

王念好的「孫小美」造型成為焦點。他透露，進去看到現場準備許多服裝，有人告訴他可以挑選，「我就看一看，這套紅色的蠻鮮豔的，就穿這套。」被問到是否知道自己扮演的是孫小美，他直接回答：「不知道欸！」還透露自己沒有玩過電玩版《大富翁》，只玩過買房子的實體桌遊。

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王念好甚至完全不知道孫小美是女性角色，「我完全都不認識，而且我還以為是什麼皇帝的衣服，還是太子的。」就連頭上的招牌造型，他也搞不清楚用途，聽到記者告知那是頭髮時驚訝反問：「那是頭髮喔？我也不知道，我一直以為那只是裝飾。」

實際穿著特殊造型上場守備，王念好坦言多少還是受到影響，「那個頭髮會一直卡到手。」如果未來還有類似變裝機會，他並不排斥再次參加，只提出一項要求，「那個頭飾不要，其他可以。」他認為自己的服裝影響不算太大，反而申皓瑋的裝扮看起來「蠻卡的」。

王念好另一段受到關注的橋段，就是帶著麥克風鎮守三壘。王念好日前曾故意模仿Uni-Girls成員瑟七，用招牌超高音替富邦悍將投手李東洺加油，引起球迷熱議，這次明星賽乾脆直接來個大巨蛋現場版，在李東洺練投時拉高音大喊「李東洺加油」，讓李東洺在投手丘上忍不住笑出來，瑟七也在應援舞台笑喊：「支持原創！」

19日賽前王念好受訪時，李東洺剛好坐在一旁，他又當場復刻一次高音應援，讓李東洺露出苦笑，無奈回應：「聽習慣了啦。」再次逗笑現場。

王念好透露，這段其實是臨時安排，「我第三個打完下來的時候，阿崔（崔維斯）就走過來跟我說，『欸，你等一下上去，你可以幫忙應援一下。』然後就拿一個麥克風上去。」他一度還搞不清楚何時要開始喊，幸好有人適時給出提示，才順利完成任務。

首次參加明星賽，王念好坦言，一開始大家多少有些拘謹，「前面大家都有一點繃，因為第一次參加明星賽，也是有點比較尷尬，但後面打一、兩局之後，大家都有放開了。」由於陣中不少球員也是年底亞冠賽潛在人選，他認為這次明星賽也有助彼此熟悉，「過去可能有在看，但沒有到比較深入的了解，就是先讓大家認識彼此、聯絡感情。」