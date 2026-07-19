運動雲

>

王念好高音應援李東洺再現！本人苦笑聽習慣了　瑟七喊支持原創

▲▼中職明星賽-王念好 。（圖／記者黃克翔攝）

▲王念好 。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊舒帆／台北報導

2026中職明星賽首戰話題不斷，中華隊王念好不僅在「超神準雷射肩」挑戰外野手臂，還穿上紅色中式服裝、戴著頭飾化身《大富翁》經典角色孫小美鎮守三壘。沒想到他賽後自爆根本不認識孫小美，甚至以為自己穿的是「皇帝或太子的衣服」。此外，他日前模仿瑟七拉高音替李東洺加油引發話題，明星賽直接上演現場版，瑟七也在應援舞台笑喊：「支持原創！」

王念好的「孫小美」造型成為焦點。他透露，進去看到現場準備許多服裝，有人告訴他可以挑選，「我就看一看，這套紅色的蠻鮮豔的，就穿這套。」被問到是否知道自己扮演的是孫小美，他直接回答：「不知道欸！」還透露自己沒有玩過電玩版《大富翁》，只玩過買房子的實體桌遊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

王念好甚至完全不知道孫小美是女性角色，「我完全都不認識，而且我還以為是什麼皇帝的衣服，還是太子的。」就連頭上的招牌造型，他也搞不清楚用途，聽到記者告知那是頭髮時驚訝反問：「那是頭髮喔？我也不知道，我一直以為那只是裝飾。」

實際穿著特殊造型上場守備，王念好坦言多少還是受到影響，「那個頭髮會一直卡到手。」如果未來還有類似變裝機會，他並不排斥再次參加，只提出一項要求，「那個頭飾不要，其他可以。」他認為自己的服裝影響不算太大，反而申皓瑋的裝扮看起來「蠻卡的」。

王念好另一段受到關注的橋段，就是帶著麥克風鎮守三壘。王念好日前曾故意模仿Uni-Girls成員瑟七，用招牌超高音替富邦悍將投手李東洺加油，引起球迷熱議，這次明星賽乾脆直接來個大巨蛋現場版，在李東洺練投時拉高音大喊「李東洺加油」，讓李東洺在投手丘上忍不住笑出來，瑟七也在應援舞台笑喊：「支持原創！」

19日賽前王念好受訪時，李東洺剛好坐在一旁，他又當場復刻一次高音應援，讓李東洺露出苦笑，無奈回應：「聽習慣了啦。」再次逗笑現場。

王念好透露，這段其實是臨時安排，「我第三個打完下來的時候，阿崔（崔維斯）就走過來跟我說，『欸，你等一下上去，你可以幫忙應援一下。』然後就拿一個麥克風上去。」他一度還搞不清楚何時要開始喊，幸好有人適時給出提示，才順利完成任務。

首次參加明星賽，王念好坦言，一開始大家多少有些拘謹，「前面大家都有一點繃，因為第一次參加明星賽，也是有點比較尷尬，但後面打一、兩局之後，大家都有放開了。」由於陣中不少球員也是年底亞冠賽潛在人選，他認為這次明星賽也有助彼此熟悉，「過去可能有在看，但沒有到比較深入的了解，就是先讓大家認識彼此、聯絡感情。」

關鍵字： 王念好明星賽孫小美雷射肩瑟七

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

季軍賽變進球大戰！英法轟10球寫紀錄　最強法國失6球被罵翻

季軍賽變進球大戰！英法轟10球寫紀錄　最強法國失6球被罵翻

快訊／薩卡帽子戲法、貝林漢姆最後階段破門！英格蘭奪下季軍

快訊／薩卡帽子戲法、貝林漢姆最後階段破門！英格蘭奪下季軍

季軍戰賽後驚現罕見一幕！球迷感動喊：這才是世界盃該有的樣子

季軍戰賽後驚現罕見一幕！球迷感動喊：這才是世界盃該有的樣子

22球超車、金靴獎也領先　姆巴佩卻預言：梅西明天也會進！

22球超車、金靴獎也領先　姆巴佩卻預言：梅西明天也會進！

鄭宗哲超乎預期！　美媒大讚：真的該好好感謝他

鄭宗哲超乎預期！　美媒大讚：真的該好好感謝他

快訊／姆巴佩梅開兩度！生涯22球超越梅西、登基世界盃進球王

快訊／姆巴佩梅開兩度！生涯22球超越梅西、登基世界盃進球王

重返投手丘「劇本失控」！　官大元笑：要問那些孩子怎麼這麼認真

重返投手丘「劇本失控」！　官大元笑：要問那些孩子怎麼這麼認真

張泰山原想婉拒明星賽　為女兒ㄧ句「爸你以前好強」再披戰袍敲安

張泰山原想婉拒明星賽　為女兒ㄧ句「爸你以前好強」再披戰袍敲安

運動部曝光143名狼師、家暴教練　棒球項目19人不適任最多

運動部曝光143名狼師、家暴教練　棒球項目19人不適任最多

陳傑憲電梯遇草蜢竟沒認出！還邀「明天來看球」　事後尷尬爆笑

陳傑憲電梯遇草蜢竟沒認出！還邀「明天來看球」　事後尷尬爆笑

藍正龍發聲護千千.隋棠　心疼團隊：不該受這種鳥氣

熱門新聞

季軍賽變進球大戰！英法轟10球寫紀錄　最強法國失6球被罵翻

快訊／薩卡帽子戲法、貝林漢姆最後階段破門！英格蘭奪下季軍

季軍戰賽後驚現罕見一幕！球迷感動喊：這才是世界盃該有的樣子

22球超車、金靴獎也領先　姆巴佩卻預言：梅西明天也會進！

鄭宗哲超乎預期！　美媒大讚：真的該好好感謝他

快訊／姆巴佩梅開兩度！生涯22球超越梅西、登基世界盃進球王

讀者回應

﻿

熱門新聞

1合轟10球史上第5多　法國寫尷尬紀錄

2薩卡演帽子戲法！英格蘭6比4奪季軍

3季軍戰驚現罕見一幕！球迷網友感動

4姆巴佩金靴領先卻預言梅西明會進球

5鄭宗哲超乎預期！紅襪記者讚：感謝他

最新新聞

1曾頌恩10轟奪全壘打大賽冠軍

2江國豪捨天信球棒4條線奪冠

3梅西爭金靴　57分鐘成逆襲指標

4澡盆合照　攝影師稱像喬丹幫詹皇洗澡

5江國豪大巨蛋秀神準打擊

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【新三振舞美翻】珠珢舞台魅力全開　每個表情都超圈粉❤

台灣隊長陳傑憲帥氣現身JORDAN單挑賽　曝「沒有極限」專屬T意義

吳志揚與郭台銘一同看棒球 郭董簽球表情超新奇

富邦新版三振舞登場　李珠珢甜美舞姿掀熱議

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

林襄.馬傑森「公主抱」不藏了　臉貼臉「磨鼻子」超閃♥

【全場暴動】林襄「勇敢一次」以為要告白！馬傑森聽「我愛95」立刻敲安

林襄戴頭紗喊：你願意嗎　球場告白「我愛馬傑森」

小S訪問女兒到一半　Elly突嗆：一直問噁爛問題！

昆凌喝茫認「視線是模糊的」　臉超紅...王俊凱貼心遞水
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366