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英格蘭主帥調度引議出場兩隊都噓　賽後爆不知子弟兵帽子戲法

▲英格蘭總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）賽後自爆不知道子弟兵薩卡已完成帽子戲碼。（圖／達志影像／美聯社）

▲英格蘭總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）賽後自爆不知道子弟兵薩卡已完成帽子戲法。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

英格蘭今在季軍戰以6比4氣走法國，奪下隊史繼1966年以來在世界盃的最佳名次。但總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）先前在4強的調度備受爭議，此役又是在半場就以4球領先的情況下遭法國連追3球，更誇張的是，賽後他受訪時還自爆，說自己完全沒注意到當家前鋒薩卡（Bukayo Saka）已經在比賽中完成帽子戲法。

薩卡本屆賽事前期並未獲得太多青睞，準決賽前僅累積2場先發，但這場季軍戰中，他以先發之姿大放異彩。他在上半場便攻入2球，為英格蘭取得大幅領先，隨後在下半場更透過十二碼罰球完成首度在世界盃完成帽子戲法。

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或許是這場比賽兩隊你來我往的節奏實在太過瘋狂，進球頻率極高，導致場邊調度的圖赫爾未能即時掌握場上的個人數據累積。圖赫爾在賽後受訪時直言：「我不知道他已經完成了帽子戲法。我沒能及時掌握得分者的詳細情況，但這（達成帽子戲法）依然是件了不起的事。」

▲英格蘭總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）。（圖／達志影像／美聯社）

▲英格蘭總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）。（圖／達志影像／美聯社）

據英國《太陽報》報導，賽前當場內播報員唸到圖赫爾的名字時，場內竟爆發出雙方球迷的巨大噓聲。這位德國籍主帥自去年執教英格蘭以來，因準決賽的調度及過去在巴黎聖日耳曼執教時直率的言行，一直處於輿論風口浪尖。儘管面臨巨大的民意壓力，英國足協已明確表態支持圖赫爾，預計他將繼續執教，帶領球隊備戰兩年後的歐洲國家盃。

關鍵字： 英格蘭薩卡圖赫爾世界盃法國

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