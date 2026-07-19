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李超戴麥投球直呼周思齊厲害　葉總面前大巨蛋開轟直呼：很爽啊！

▲郭天信、李超。（圖／記者楊舒帆攝）

▲李超。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

2026中職明星賽首戰，中華隊投手李超8局下戴著麥克風登板，一邊投球、一邊與主播台互動，雖然單局失掉2分，但中華隊總教練高志綱仍肯定他的內容，強調觀察重點不只在結果，而是球員當下的心態與策略；李超自己則笑說，戴麥確實「沒辦法專注在投打」，但也因此留下難得的明星賽體驗。

李超透露，當時一邊投球還一邊和林柏佑聊天，「明星賽第一次，不希望壞球連發，好球滿多的。」他也笑說，陳俊秀有提醒他投直球，「我滿聽話的，算是很乖的學弟。」至於被吳念庭、周思齊等人敲安，他大方稱讚，「念庭很厲害，沒話講，周思齊148公里也打安打，都很厲害，薑還是老的辣。」

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面對味全龍隊友郭天信，李超則強調自己完全沒有放水，「直球給他打，有本事就逆轉，給你機會了！」結果郭天信真的敲出安打，場上形成一、二壘有跑者局面，李超坦言，接著面對岳政華時「要盡力，有點慌」。當時劉俊緯還不斷笑郭天信，郭天信也被麥克風收音到喊「不要笑！」成為另一段趣味插曲。

最終中華隊守住7比4勝利，賽後教練陳江和還把郭天信叫進中華隊慶祝行列，讓他體驗贏球滋味。李超也隔空向陷入明星賽9連敗魔咒的郭天信喊話：「天信SORRY啦！」

雖然此役李超失分，高志綱仍肯定他的投球內容，「在那樣的局面下，他還是專注在自己的投球內容、專注在策略上。」尤其沒有出現太多四壞球，而是勇敢與打者對決，正是他希望看到的部分。

高志綱表示，「結果真的就只是一個結果」，觀察重點在於球員能否在當下展現正確心態與策略，「有時候即便投到想要的位置，對手還是很厲害把它打出去。」因此不會只用有沒有失分判斷球員表現，而會更著重過程，作為後續觀察亞冠賽人選的參考。

除了投球，李超也在明星賽期間技癢試試打擊身手，甚至轟過全壘打。他笑說，「打擊連連看，還有時間就去打一下，這個場地很棒，想打擊看看。」回憶自己國小、國中都打過，這次難得再站上打擊區，「剛好過了！」被問到感覺如何，他直呼：「很爽啊！葉總還在後面看。」不過最後仍補上一句：「還是好好投球就好，上次打擊已經是高中時期。」

關鍵字： 中職明星賽李超高志綱郭天信亞冠賽

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