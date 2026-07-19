英格蘭奪季軍小遺憾！　世足獎金仍高達9.4億台幣

記者杜奕君／綜合報導

2026年世界盃足球賽季軍戰上演精彩「進球大戰」，英格蘭最終以6比4力克法國，順利帶回本屆世界盃銅牌。英格蘭此戰獲勝後，不僅榮譽加身，更將2900萬美元（約台幣9.4億元）的豐厚獎金收入囊中；至於屈居第4名的法國，則有2700萬美元（約台幣8.8億元）入帳，雙方一場比賽的勝負，獎金差距就高達200萬美元（約台幣6500萬元）。

本屆世界盃首度擴軍至48隊參賽，國際足總（FIFA）也祭出史無前例的「銀彈攻勢」，總獎金飆升至創紀錄的6億5500萬美元，比起2022年卡達世界盃大幅增長50%。隨著季軍名次塵埃落定，全球目光將鎖定明日凌晨3點的「終極決戰」，由阿根廷與西班牙爭奪象徵最高榮耀的金盃，以及史上最高的5000萬美元（約台幣16.2億元）冠軍獎金。

除了前4名的頂級獎金外，FIFA此次「大撒幣」讓各參賽國都有感。打進8強的球隊可獲1900萬美元，16強則有1500萬美元，即便止步小組賽的球隊也能帶走900萬美元。此外，FIFA還額外提供每支晉級會內賽球隊150萬美元的備戰補助，等於只要踏進世界盃殿堂，每隊保障收益至少1050萬美元（約台幣3.4億元）起跳。

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對比上屆卡達世界盃，當時冠軍阿根廷領走4200萬美元，本屆冠軍獎金直接加碼800萬美元，來到5000萬美元大關。無論是冠軍獎金或整體財務挹注，本屆世界盃都寫下歷史新篇章，展現出世界盃強大的商業吸金能力。

2026年世界盃獎金分配一覽：

冠軍： 5000萬美元

亞軍： 3300萬美元

季軍： 2900萬美元（英格蘭）

第4名： 2700萬美元（法國）

5至8名（1900萬美元）： 瑞士、挪威、比利時、摩洛哥

9至16名（1500萬美元）： 加拿大、巴拉圭、美國、葡萄牙、巴西、墨西哥、哥倫比亞、埃及

17至32名（1100萬美元）： 南非、荷蘭、德國、瑞典、塞內加爾、波士尼亞與赫塞哥維納、奧地利、克羅埃西亞、日本、象牙海岸、厄瓜多、剛果民主共和國、阿爾及利亞、迦納、澳洲、維德角

33至48名（900萬美元）： 南韓、捷克、卡達、蘇格蘭、海地、土耳其、古拉索、突尼西亞、伊朗、紐西蘭、烏拉圭、沙烏地阿拉伯、伊拉克、約旦、烏茲別克、巴拿馬

▲英格蘭拿下本屆世界盃季軍，獎金高達9.4億台幣入袋。（圖／達志影像／美聯社）