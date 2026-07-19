林威助猛碰151公里讓高志綱驚艷　笑虧張奕：年底要被扣薪

▲-張奕 。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊舒帆／台北報導

2026中職明星賽「傳奇卡」讓多位退役球星重返賽場，中華隊總教練高志綱對林威助的表現印象深刻，看到他面對張奕151公里速球還能連續碰到球，忍不住大讚「蠻厲害的」，更笑虧張奕第一球就火力全開，「我想說你完蛋了，你年底要被扣薪水了。」談到OB球星再次登場，高志綱也認為，這樣的安排能喚起球迷過往回憶，「我相信蠻多球迷應該也都看得蠻感動的。」

明星賽首戰安排「傳奇卡」橋段，黃忠義、張泰山、彭政閔、高國慶、周思齊、林威助等退役球星陸續亮相。其中林威助8局上代打，恰巧對決現任富邦悍將投手張奕，形成球員與自家執行副領隊正面交鋒的有趣畫面。

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高志綱透露，林威助上場前，自己還特別告訴他，「如果你上壘，我沒有要換代跑，你要自己跑。」儘管林威助直呼不行，高志綱仍笑說：「沒辦法，還是要跑。」

沒想到張奕面對自家執行副領隊毫不手軟，首球直接飆出151公里速球。高志綱笑說：「他第一顆151，我想說你完蛋了，你年底要被扣薪水了。」不過更讓他驚訝的是，林威助面對高速球依舊能跟上，「149公里還打得到，149、151一直打得到，威助學長竟然還碰得到球，我覺得這是蠻厲害的，印象深刻。」

除了林威助，高志綱也點名黃忠義、張泰山、彭政閔、高國慶及周思齊等人的表現。他認為，退役球星在明星賽重新披掛上陣別具意義，「這種類型的OB選手在這個時間點上來，的確可以讓很多球迷喚起很多回憶，我覺得是蠻不錯、令人感覺很感動的一個點。」

對於明星賽加入「傳奇卡」的方式，高志綱認為見仁見智，「有的人喜歡、有的人不喜歡，有時候真的蠻難滿足每一個人。」不過從現場氣氛來看，他相信不少球迷都被這些熟悉身影感動，「我相信蠻多球迷應該也都看得蠻感動的。」

至於自己是否考慮重披捕手護具上場，高志綱立刻拒絕，「不要、不要，我不要了，我現在不知道接不接得到。」他笑說，看到張奕飆到151公里，更沒有信心，「現在140公里可能就接得很勉強了，更何況150公里，像昨天張奕這樣子催，接球是用拼的，拼看看有沒有接到。」

高志綱還開玩笑說，自己若漏接151公里速球，真正該緊張的反而是主審，「萬一我沒有接住，直接砸到裁判身上，裁判壓力比較大一點。」聽到有人提議乾脆讓前一天客串三壘審的中職會長蔡其昌擔任主審，他馬上笑著拒絕：「不要啦！」

▲ 中職明星賽-林威助。（圖／記者黃克翔攝）