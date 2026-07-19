姆巴佩10球領跑金靴　梅西冠軍賽需梅開二度才能超車

▲法國王牌姆巴佩與阿根廷球王梅西的金靴獎之爭還沒結束。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

法國王牌球星姆巴佩（Kylian Mbappé）在19日結束的世界盃季軍賽中，姆巴佩雖然一度陷入低迷，但下半場火力全開，單場狂飆兩進球、一助攻，一度帶領法國看到逆轉曙光。可惜最終法國仍以4比6不敵英格蘭，姆巴佩雖然以本屆世足10顆進球持續領跑金靴獎，卻難掩失利落寞。而球王梅西梅西（Lionel Messi）則必須在明天的冠軍決賽梅開二度，才能再度超越姆巴佩。

本屆世界盃對姆巴佩而言可說是百感交集，原本一心渴望在紐約衝擊生涯第三座決賽獎盃，最終卻落腳邁阿密進行季軍爭奪戰。開賽初期，姆巴佩顯得有些意興闌珊，似乎仍未從準決賽失利的陰影中走出，面對球隊上半場陷入0比4落後的窘境，他甚至一度露出無奈的苦笑，失望之情溢於言表。

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不過，真正的超級巨星絕不會沈寂太久！下半場易邊再戰，姆巴佩徹底點燃進攻引擎，先是在第48分鐘展現優異個人能力，左腳勁射破網幫助球隊破蛋；隨後在第54分鐘，他再度送出精準助攻，幫助隊友巴爾科拉（Bradley Barcola）扳平比分。

第66分鐘，姆巴佩與隊友奧利塞（Michael Olise）完成一次教科書等級的「二過一」配合，冷靜推射入網完成梅開二度，瞬間讓全場球迷陷入瘋狂。儘管姆巴佩展現「神級」統治力，但法國隊防線末段崩盤，第87分鐘遭薩卡（Bukayo Saka）點球致命一擊，最終法國隊仍功虧一簣，以4比6吞敗。

儘管球隊僅拿下第4名，但姆巴佩個人表現依舊寫下多項恐怖紀錄。目前他以10粒進球穩坐本屆金靴獎領先位置，強壓死對頭梅西（Lionel Messi）。此外，現年27歲的他，在世界盃的累積進球數也正式超越梅西（22球對21球），展現出新世代球王的接班氣勢。

對於姆巴佩而言，這場季軍賽就像他本屆賽事的縮影：充滿天賦、數據爆表，卻在最後關頭留下遺憾。雖然眼下的傷痛難以抹平，但這位法蘭西王牌正值巔峰，未來的足球之路依舊充滿無限可能。