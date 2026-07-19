佐佐木麟太郎放棄軟銀！確定旅美加盟馬林魚　告知學長大谷、菊池

▲日本新生代強打佐佐木麟太郎。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

日本新生代強打佐佐木麟太郎正式決定展開旅美生涯，日前在大聯盟選秀第8輪（總順位235）獲邁阿密馬林魚指名的他，19日在岩手縣花卷市召開記者會，宣布將加盟馬林魚，並透露已將自己的決定告知花卷東高中學長大谷翔平與菊池雄星。

佐佐木表示，自己一直在日本職棒與美國職棒之間思考未來方向，「想挑戰美國的心情，在我心中終究還是占了上風。」他也透過經紀公司向馬林魚總經理表達加盟意願，正式踏上旅美之路。

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談到未來，佐佐木表示，「我只是終於站上了起點而已，未來是個不知道會發生什麼事的世界，但我希望能夠一步一步努力向上爬。」

他也透露，已將這項決定告知花卷東學長、目前效力道奇的大谷翔平，以及天使投手菊池雄星。

佐佐木高中就讀父親佐佐木洋擔任總教練的花卷東，高中生涯累積140支全壘打，被視為日本近年最受矚目的強打新秀之一。

去年秋天，他曾在日本職棒選秀獲福岡軟銀鷹第一指名，今年則在大聯盟選秀被馬林魚挑中，最終決定赴美發展。

對於放棄加盟軟銀，佐佐木也向球團表達歉意，「軟銀從我高中時代就一直關注著我，沒能回應他們的期待，我真的感到非常抱歉。」談到這段話時，他一度語帶哽咽。