郭天信9連敗「勝負自己扛」！親排自己第4棒　還可能二刀流登板

▲郭天信。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／台北報導

中職明星賽19日進行第二戰，明星隊郭天信面臨個人在明星賽9連敗的「魔咒」。此役賽前，總教練曾豪駒乾脆把排打序的任務交給他，勝負自己扛。郭天信將自己排在第4棒、先發左外野手，甚至還有可能「二刀流」登板投1局。有球團工作人員打趣虧他：「不是十全十美，就是九死一生。」

郭天信排出的先發打序如下：第1棒陳文杰中外野、第2棒李凱威二壘手、第3棒陳俊秀指定打擊、第4棒郭天信左外野、第5棒陳鏞基一壘手、第6棒吳念庭三壘手、第7棒岳政華右外野、第8棒戴培峰捕手、第9棒陳聖平游擊手。

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王威晨、陳傑憲今天沒有先發，郭天信透露，兩人前一天打滿全場，因此安排休息。談到將自己排在第4棒，他笑說：「例行賽剩下第4棒沒有先發過，幫自己圓夢一下。」前後棒次安排陳俊秀、陳鏞基兩位學長，他也笑言：「他們要保護我，而且只有他們兩個學長是右打，我覺得排得不錯。」

野手調度也全權交給郭天信，他笑說：「我們強攻，不會比暗號，如果有必要我可能會短打，靠自己能力在場上表現。」他也爆料，「龍貓教練」曾豪駒透露，今天連壘指都可能由球員擔任，要大家期待一下。前一天比賽中，郭天信的表情頻頻被轉播鏡頭捕捉，他也笑說：「那我今天要注意一下。」

郭天信不只要替自己拚止9連敗，同隊岳政華也自爆正處於個人明星賽7連敗，就看兩人能否在第二戰一起終結「魔咒」。