「雙殺」中國男排！U18中華男排睽違25年亞錦賽再鍍銅

▲中華男排睽違25年奪銅牌。（圖／AVC提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

中華男排在2026年亞洲U18男子排球錦標賽18日迎來最終戰，於銅牌戰再度迎戰預賽曾交手過的中國隊。雙方繼預賽交手後再次碰頭，中華隊歷經五局激戰，最終以20比25、25比23、14比25、25比21、15比13，局數3比2擊敗中國，勇奪本屆賽事銅牌，不僅成功站上頒獎台，也寫下中華男排自2001年後、睽違25年再次於亞洲U18男子排球錦標賽奪牌的紀錄。

面對擁有身材優勢的中國隊，中華隊首局一度受制於對方高大攔網，以20比25先失一局。第二局中華隊逐漸找回節奏，透過發球壓制對手接發球，搭配張瑋修、翁郁盛在進攻端穩定發揮，以及舉球員陳琨霖多次成功施展二次攻擊，幫助球隊以25比23扳平戰局。

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第三局中國隊重新調整攻防節奏，中華隊開局一度陷入落後，雖然教練團透過換人調整，張祐琦、黃翌富替補上場後皆有所貢獻，可惜仍以14比25讓出該局。背水一戰的第四局，中華隊展現強大韌性，雙方比分一路拉鋸，中華隊頂住中國隊的強勢追趕，以25比21將戰局逼入決勝第五局。決勝局雙方互不相讓，中華隊頂住壓力，由張瑋修、翁郁盛扛起球隊進攻重任，自由球員薛秉毅則多次完成防守串聯，全隊穩定掌握攻防節奏，最終以15比13收下勝利，勇奪銅牌，為本屆賽事畫下完美句點。

▲中華男排自由球員薛秉毅首次披上中華隊戰袍。（圖／AVC提供）

此役翁郁盛攻下全場最高28分，張瑋修也貢獻21分，兩人在攻守兩端皆有亮眼表現，成為中華隊奪勝的重要功臣。

賽後總教練陳昭凱表示，由於預賽曾與中國隊交手，對方此役針對中華隊弱點做出不少調整，但球員能夠迅速吸收教練團的建議並立即修正，「孩子們可以很快因應對方的變化，馬上做出調整，這是讓我最驚豔的地方。」

談到球隊最終能夠再度擊敗中國的關鍵，陳昭凱認為，致勝點就在於心態的穩定。「我覺得我們的心態比對方更穩定，尤其在比分膠著的時候，因為中國隊在預賽曾輸給我們，他們反而會擔心失誤，心理壓力更大。」他也透露，在比賽落後時，始終提醒球員「失誤率比成功率更重要」，只要降低自身失誤，並把球處理到對方較難防守的位置，就能迫使對手出現失誤。

▲中華男排總教練陳昭凱（圖／AVC提供）

對於陣中多位首次參加國際賽的球員，陳昭凱始終灌輸「平常心」的觀念。「我一直跟他們說，就是打排球而已，跟在台灣一模一樣，只是換個地方打球，不需要因為是國際賽就給自己太多壓力。最壞的結果就是輸球，大家從小到大都經歷過，重要的是一起承擔。」他也相信，經過這次U18亞錦賽的洗禮，球員未來面對國際舞台時，心態將更加成熟與穩定。

首次披上中華隊戰袍參與國際賽的自由球員薛秉毅表示，踏上國際賽場時，心情雖然興奮，但也提醒自己保持平常心，「我告訴自己不要給自己太大的壓力，把該做的事情做好就好。」

薛秉毅表示，預賽交手後，全隊對中國隊的打法更加熟悉，因此今天在接發球與防守上的執行更加穩定，也成功降低失誤，最終一步一步將勝利掌握在自己手中。

回顧本屆U18亞錦賽，薛秉毅認為，團隊最大的進步來自彼此的默契。「剛開始集訓時大家都還不熟，經過不斷溝通、磨合，球隊氣氛越來越好，最後才能一起拿下第三名。」他也分享，國際賽最大的挑戰在於必須在短時間內熟悉不同國家的球風，不像國內學生聯賽有較長時間了解對手，因此更考驗球員之間的默契與臨場應變能力。他也特別提到，日本隊穩定的攻防表現令他印象深刻，是自己值得學習的地方，而這次比賽也讓他學會調整接發球、防守站位，以及如何在場上帶動全隊士氣，為首次國際賽留下難忘回憶。

本屆亞洲U18男子排球錦標賽今日圓滿落幕，中華隊最終以第三名作收，不僅睽違25年再次奪下賽事獎牌，也與冠軍伊朗、亞軍日本及殿軍中國一同取得2027年FIVB男子U19世界錦標賽參賽資格。個人獎項方面，主攻手張瑋修獲選本屆賽事最佳邊線攻擊球員（Best Outside Hitter），為中華隊再添一項個人榮耀。





▲中華男排張瑋修此役21分進帳，並拿下最佳邊線攻擊球員獎項。（圖／AVC提供）