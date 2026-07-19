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首闖中職明星賽就愛上！羅戈盛讚台灣玩法多：會一直懷念

▲羅戈。（圖／記者胡冠辰攝）

▲羅戈。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／台北報導

2026中職明星賽19日在台北大巨蛋續戰，羅戈前一天不僅擔任明星隊先發投手，還化身《大富翁》經典角色「沙隆巴斯」客串球童，引發球迷熱烈討論。

今天賽前他又為「連連看打擊戰」認真練打，受訪時更透露，這竟是自己人生第一次進行打擊練習。

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羅戈18日為明星隊先發，首局雖被林佳緯敲出安打，仍送出2次三振、力保不失分；除了投球表現，他在比賽期間戴上頭巾、換上白色服裝，扮成《大富翁》角色沙隆巴斯，更成為場邊焦點。

談到這次變裝體驗，羅戈表示，最重要的就是盡情享受明星賽，「就是好好玩，裝扮成這樣也讓球迷看得很開心。」

羅戈透露，自己知道《大富翁》，但委內瑞拉版本使用的角色與台灣不同，因此過去並不熟悉沙隆巴斯；被問到是否覺得自己的造型與角色相似，他則笑說：「我自己覺得長得蠻像阿拉伯人的。」

明星賽第2天安排「連連看打擊戰」，羅戈賽前也拿起球棒認真練習，他自信表示準備得相當不錯，更令人意外的是，這竟是他棒球生涯第一次參與BP。

此外，這是羅戈首度參加中職明星賽，他表示目前為止的體驗相當愉快，「也很好玩，這是我未來會一直懷念的經驗。」

羅戈過去曾入選墨西哥夏季聯盟明星賽，對於台、墨兩地明星賽的不同，他認為台灣安排的競賽與活動更加豐富，「在墨西哥就是只有全壘打大賽跟比賽而已，不會像台灣有其他的競賽。」

他進一步指出，墨西哥明星賽雖然也會在比賽中穿插趣味內容，但主要焦點仍是兩隊球員之間的正面交鋒；台灣則會安排退役傳奇球星登場，甚至與年輕選手直接對決。

「這裡可能會找傳奇球星對上年輕選手，感覺每個人都有參與在表演之中。」羅戈說，「我覺得這樣很棒。」

關鍵字： 中華職棒明星賽、中信兄弟、羅戈、棒球

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