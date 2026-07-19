SHINee珉豪8月登大巨蛋！統一獅J-LIONS最終日開球獻唱

▲珉豪。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／綜合報導

統一7-ELEVEN獅年度盛事「J-LIONS 非．日常」主題日將於8月21日至23日連續3天在台北大巨蛋登場，今年首度集結台灣、日本、韓國三地藝人輪番演出。球團公布8月23日最終日嘉賓，韓流二代男團SHINee成員珉豪（MINHO）將首度受邀擔任統一獅J-LIONS主題日演出嘉賓，除了開球之外，也將帶來現場演出。

珉豪自2008年以SHINee成員身分出道，憑藉外型、唱跳實力及充滿能量的舞台魅力，在全球累積高人氣。除了團體音樂活動外，他也跨足戲劇、綜藝及時尚領域，近年持續以個人身分推出音樂作品並舉辦亞洲巡演，多次來台都吸引大批粉絲支持。

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珉豪同時也是韓國演藝圈知名的「運動偶像」，對足球、籃球等運動充滿熱情，也曾多次在綜藝節目中展現運動能力。此次受邀登上台灣職棒舞台，也將帶來不同以往的跨界合作。

8月23日當天，珉豪除了擔任開球嘉賓，也將帶來精心準備的演出，與現場球迷一同感受棒球與韓流交織的魅力。

2026 J-LIONS「非．日常」主題日將於8月21日至23日在台北大巨蛋舉行，統一獅3連戰都將迎戰中信兄弟，球團也將安排台、日、韓藝人接力登場。