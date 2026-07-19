勇士「大齡新秀」領軍闖夏聯決賽　藍德柏格：向管理層證明是贏家

記者杜奕君／綜合報導

NBA夏季聯賽準決賽15日上演精彩對決，金州勇士與洛杉磯湖人狹路相逢，雙方一路激戰到最後關頭，勇士才在驚濤駭浪中以92比88力克湖人，成功搶下最終決賽門票。此役勇士新秀藍德柏格（Yaxel Lendeborg）展現全能身手，賽後他感性表示，「我們每個人都在傾盡全力，試圖留在最終大名單內，我們要向管理層證明，我們是天生的贏家！」

這場備受矚目的夏聯準決賽，勇士與湖人打出高張力對抗，勇士新秀藍德柏格此戰表現極為高效，出賽29分鐘，全場8次出手命中5球，包含外線2投1中、罰球3投全中，繳出15分、4籃板、3助攻，防守端更有1抄截、2阻攻的亮眼貢獻，成為球隊挺進決賽的關鍵功臣。

賽後談到球隊成功闖進決賽，藍德柏格坦言這意義非凡，「大家都知道，為了走到今天這一步，我們付出了非常艱苦的努力。場上的每個人都在傾盡全力，試圖以此爭取留在球隊最終大名單的機會。」

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藍德柏格強調，「在場上去做好每一個小細節，這就是我們的目標，我們要以此向管理層證明，無論在什麼層級的比賽中，我們都是天生的贏家，並且能對勝利產生積極影響。接下來我們將繼續保持最佳狀態，努力把總冠軍獎盃帶回家。」

勇士在順利挺進夏聯決賽後，距離封王僅差最後一步，而藍德柏格在攻守兩端展現的成熟度與求勝慾望，無疑也為自己爭取新賽季留隊門票，增添了更多籌碼。

▲勇士23歲「大齡新秀」藍德柏格在夏季聯賽率隊勇闖冠軍決賽。（圖／達志影像／美聯社）