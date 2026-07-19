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BBC為英格蘭全隊打分數　貝林漢姆擠下凱恩成本屆最強

▲英格蘭致勝功臣貝林漢姆（Jude Bellingham）。（圖／達志影像／美聯社）

▲貝林漢姆被BBC體育記者認為是本屆英格蘭表現最亮眼好手。（圖／達志影像／美聯社）

記者杜奕君／綜合報導

英格蘭在2026世界盃足球賽季軍爭奪戰中，與法國隊上演一場高潮迭起的進球大戰，最終以「三獅軍團」6比4擊敗對手，為本屆賽事畫下句點。BBC體育記者豪威爾（Alex Howell）也針對三獅軍團球員在整屆賽事的表現進行評分，其中本屆進攻火力大爆發的貝林漢姆（Jude Bellingham）獲得全隊最高的9分評價，被視為球隊未來的絕對核心。

以下為英格蘭全隊評分詳細報導：

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門將位置：皮克福德穩坐一號，亨德森臨危受命

皮克福德 (Jordan Pickford，) —— 6分
這位艾佛頓門神無疑仍是英格蘭的一號門將，大賽經驗豐富。儘管在對陣阿根廷的半決賽表現出色，但面對恩佐-費爾南德斯的進球處理仍有反思空間，整體發揮略顯不穩。

亨德森 (Dean Henderson，水晶宮) —— 6分
身為二號門將，在季軍戰獲得先發機會。雖然曾精彩撲出姆巴佩的射門，但單場丟掉 4 球仍是硬傷。

特拉福德 (James Trafford，曼城) —— 無評分
以第三門將身分隨隊，雖未獲得上場機會，但累積了寶貴的大賽經驗。

後衛防線：斯彭斯驚艷全場，格伊展現穩健球風

孔薩 (Ezri Konsa，阿斯頓維拉) —— 7分
全勤出賽證明了國際賽實力，無論是中後衛還是客串右後衛都表現稱職，更在季軍戰收穫進球。

史東斯 (John Stones，曼城) —— 7分
帶傷入選一度被視為冒險，雖然狀態有所起伏，但在關鍵淘汰賽重回先發展現實力，可惜在對陣阿根廷時對高空球判斷出現致命失誤。

格伊 (Marc Guehi，曼城) —— 8分
已成長為後防常規主力，面對曼城隊友哈蘭德時表現極其冷靜，是防線上最令人放心的一環。

寬薩 (Jarell Quansah，勒沃庫森) —— 6分
首度參加大賽的驚喜人選，展現了邊後衛的潛力，雖有傷病與紅牌困擾，但未來性值得期待。

伯恩 (Dan Burn，紐卡斯爾聯) —— 6.5分
憑藉高空優勢入選，在對陣墨西哥時證明了教練組的眼光，是球隊末段守成的關鍵戰術棋子。

歐萊利 (Nico O'Reilly，曼城) —— 6.5分
21歲小將首度征戰大賽，5次先發表現令人印象深刻，控球能力出色，防守端則仍有進步空間。

詹姆斯 (Reece James，切爾西) —— 6.5分
受腿筋傷勢困擾缺席 3 場，但及時復出並在淘汰賽展現隊長級別的實力。

斯彭斯 (Djed Spence，熱刺) —— 8分
本屆賽事的最大驚喜！左右開弓的特性極具價值，一對一防守與推進速度驚人，季軍戰更為球隊贏得關鍵點球。

中場戰力：貝林厄姆神級發揮，賴斯帶傷硬拚

萊斯 (Declan Rice，阿森納) —— 7.5分
在腿筋受傷且患病的情況下，憑藉強大意志力支撐中場。季軍戰戴上隊長袖標，繳出 1 進球、1 助攻的領袖表現。

貝林漢姆 (Jude Bellingham，皇家馬德里) —— 9分
三獅軍團的標誌性人物！單屆 7 進球打破隊史紀錄，心理素質與球技皆屬超級巨星等級，季軍戰的個人秀進球更是技驚四座。

亨德森 (Jordan Henderson，布倫特福德) —— 4分
寫下參加四屆世界盃的紀錄，卻因在場邊慶祝時翻越廣告牌導致手臂骨折，以離奇方式提前退場。

安德森 (Elliot Anderson，諾丁漢森林) —— 7分
扛起先發六號位重任，控球表現穩健，已成為球隊節奏掌控的核心人選。

梅努 (Kobbie Mainoo，曼聯) —— 無評分
因傷缺席季軍戰，是唯一未上場的非門將球員。

前鋒火力：薩卡戴帽救贖，戈登關鍵時刻挺身而出

薩卡 (Bukayo Saka，阿森納) —— 7.5分
帶著跟腱傷勢搏命演出，雖然過程狀態起伏，但在季軍戰上演「帽子戲法」成為最大功臣。

羅傑斯 (Morgan Rogers，阿斯頓維拉) —— 7.5分
位置多變且身體素質強壯，在淘汰賽階段多次送出關鍵助攻，是進攻端的活棋。

戈登 (Anthony Gordon，紐卡斯爾聯) —— 8分
漸入佳境的典範，在對陣墨西哥、挪威及阿根廷的關鍵戰役中都有進球或助攻貢獻，表現令人滿意。

埃澤 (Eberechi Eze，阿森納) —— 6.5分
稱職的板凳奇兵，季軍戰先發表現不俗，並助攻薩卡完成進球。

沃特金斯 (Ollie Watkins，阿斯頓維拉) —— 5分
上場時間受限，未能充分發揮其衝擊防線後方的特點。

馬杜埃凱 (Noni Madueke，阿森納) —— 6分
獨特的盤帶技術深受總教練圖赫爾青睞，首戰便贏得點球為球隊開胡。

托尼 (Ivan Toney，吉達國民) —— 6分
意外入選的點球專家，在季軍戰獲得先發機會，展現戰術價值。

拉什福德 (Marcus Rashford，巴塞隆納) —— 6.5分
表現好壞參半，雖有進球紀錄，但在關鍵比賽中獲得的時間有限。

凱恩 (Harry Kane，拜仁慕尼黑) —— 8.5分
身為隊長再次展現神射本色，八強前就轟入 6 球，可惜延長賽頻繁導致體能消耗過大，4強賽狀態略有下滑。

▲三獅軍團隊長凱恩（Harry Kane）。（圖／達志影像／美聯社）

▲英格蘭隊長凱恩本屆表現已經十分亮眼。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 2026世足世界盃英格蘭季軍三獅軍團貝林漢姆凱恩

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