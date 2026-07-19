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張仁瑋明星賽9號致敬偶像　遭羅戈、布雷克連K笑談心理戰

▲張仁瑋。（圖／記者胡冠辰攝）

▲張仁瑋。（圖／記者胡冠辰攝）

記者胡冠辰／台北報導

中信兄弟張仁瑋首度參加中職明星賽，除了首日幾乎打滿全場，明星賽期間改穿9號球衣也別具意義；他在19日賽前透露，原本背號因與教練重複，因此決定選擇9號，致敬過去十分欣賞的大聯盟球星巴耶茲（Javier Báez）。

張仁瑋表示，自己原先並未特別規劃要在明星賽更換背號，而是先讓學長挑選，原本的號碼被選走後，才開始思考其他選擇。

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9號背號承載張仁瑋年輕時的棒球記憶，他透露過去相當喜歡巴耶茲效力芝加哥小熊時的球風，對方當時同樣穿著9號球衣，「那時候其實就很喜歡9號，所以才讓我決定穿9號。」

首日賽事中，張仁瑋面對中信兄弟隊友羅戈最終遭到三振，他賽前曾稱自己很可能被羅戈三振，結果預言成真。

談到該打席，他說，過去從未站在打擊區正面感受羅戈的球威，「滿陌生的，沒有在打擊區看過他投球，所以打不到球理所當然吧。」

張仁瑋形容，羅戈的直球速度快，變速球也相當犀利，對於遭到三振可說是心服口服；不過他也笑著補充，部分球路位置稍微偏外角，兩人賽後沒有特別互虧，他僅向羅戈表示，「是一個很好的對決。」

張仁瑋面對統一獅洋投布雷克時同樣遭到三振，由於他過往例行賽對戰布雷克時曾有不錯表現，此次結果也成為隊友間的趣味話題；張仁瑋認為，捕手由熟悉他的中信兄弟隊友高宇杰擔任，也讓打席增添心理戰意味。

「捕手不一樣也有差，因為小高跟我比較熟悉，算是我在跟他心理戰。」張仁瑋透露，打席結束回到休息區後，還特別對高宇杰說了一句：「很會配啊！」

明星賽首日安排多名退役球星以「傳奇卡」重返場上，張仁瑋也先後面對官大元、林岳平等昔日名將；他認為這些退役球員的球威依舊維持得相當不錯，「不會讓我覺得有生鏽，或退步很多的感覺。」

對決林岳平時，張仁瑋一度遭到近身球伺候，最後選到四壞球保送，他表示當時觀察到林岳平控球稍有不穩，因此決定多看幾顆球，並未因近身球受到太大驚嚇。

首度踏上明星賽舞台，張仁瑋獲得大量出賽機會，也充分感受到大巨蛋滿場球迷營造出的熱烈氣氛；他提及自己就是抱著享受的心情參與比賽，而最令他感動的，則是過去只能透過電視觀看的傳奇球星，如今真實出現在眼前。

「就是小時候看電視的那些人，現在我打得到，覺得很棒。」張仁瑋說，每一位傳奇球星登場時都讓他相當感動，「還可以看到他們在場上打球，而且是我現場看，真的滿興奮的。」

關鍵字： 中華職棒明星賽、張仁瑋、林岳平、傳奇球星、羅戈、布雷克

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