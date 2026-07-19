遭餅總變速球三振成「第一人」　張士綸笑：劉俊緯一路笑到9局

▲中職明星賽-林岳平 。（圖／記者黃克翔攝）



記者胡冠辰／台北報導

2026中職明星賽即將在19日於台北大巨蛋進行第2天賽事，前一天面對「餅總」林岳平的傳奇登板，張士綸成為唯一遭到三振的打者；回顧這次難得的對決，他笑說，原本在滿球數預期會等到一顆紅中直球，沒想到林岳平卻投出往外角掉的變速球，讓他成為「第一個被傳奇球星三振的人」。

明星隊18日在7局上啟用「傳奇卡」，由前統一獅終結者、現任總教練林岳平重返投手丘；林岳平登板後先被敲安、投出保送，再遭何品室融擊出帶有打點的二壘安打，直到面對代打張士綸時，才以三振拿下唯一的出局數。

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張士綸今賽前受訪時還原當時打席，「2好3壞之後，我想說他應該會投紅中給我打，沒想到是變速球。」他回想那顆球往外角下墜，忍不住驚呼，「哇，就變成昨天第一個被傳奇球星三振的人。」

對於這次特殊紀錄，張士綸也笑問：「這樣算一個紀錄嗎？明星賽第一個被傳奇明星三振。」

儘管成為林岳平登板時唯一的三振對象，張士綸仍認為這次對決相當難得；他提及自己進入職棒時，林岳平早已退休，因此原本以為職業生涯不會有機會站上場與他正面交手。

「我覺得很酷，因為我進職業的時候，林岳平教練就已經退休了。」張士綸說，「會覺得這輩子應該不會再有這種場景，結果能夠在明星賽對到他，以前看他打球的畫面就一直出來，真的覺得很驚喜。」

不過遭到傳奇球星三振後，張士綸也成為隊友虧他的焦點；他透露劉俊緯從上場守備後便開始笑他，「他從上去守備就一直在笑，笑到9局結束還在笑。」

張士綸表示，不只劉俊緯一人，其他隊友也加入「嘲笑行列」，「很多人看到我就在那邊笑，因為劉俊緯先笑，然後他就一直跟別人說：『笑他、笑他、笑他。』」