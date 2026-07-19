「去完成你的帽子戲法吧！」薩卡曝貝林漢姆季軍賽超暖舉





▲英格蘭薩卡賽後曝光隊友貝林漢姆在他執行12碼罰球前的暖心舉動。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃季軍賽中，英格蘭以6-4擊敗法國，拿下隊史近60年來的世界盃最佳成績。英格蘭前鋒薩卡（Bukayo Saka）此役上演帽子戲法成為贏球功臣，然而賽後他卻透露下半場12碼罰球前一段感人插曲，說貝林漢姆（Jude Bellingham）不僅完全無意爭取罰球機會，還主動替他擋開對手，確保他能達成里程碑。

薩卡此役表現搶眼，上半場即便梅開二度，下半場當英格蘭獲得12碼罰球機會時，場上一度出現騷動，正當外界都以為可能會是貝林漢姆出來罰球時，最後還是由薩卡來罰球，也漂亮完成帽子戲法。

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賽後對於外界猜測貝林漢姆是否曾想主罰，薩卡澄清，「裘德根本沒有想過要罰。相反地，他是第一個站出來對我說：『去完成你的帽子戲法吧！』」

薩卡感性表示，當下有幾名法國球員試圖藉機干擾他的心理狀態，貝林漢姆不僅口頭鼓勵，更採取實際行動：「他一直幫我拿著球，幫我擋住那些試圖干擾的對手，讓我不受影響。」最終，薩卡冷靜操刀命中，成功將個人紀錄提升至帽子戲法，而當時在場邊的貝林漢姆也被捕捉到開懷大笑，為隊友感到驕傲。

對於在本屆賽事中先發機會不如預期，甚至在四強賽對陣阿根廷時未能上場的挫折，薩卡坦言，「我當然希望自己能踢更多比賽，但現在顯然不是談論這件事的時候。我更希望用場上的表現說話。」

▲英格蘭薩卡在季軍戰完成帽子戲法。（圖／達志影像／美聯社）

經歷了四強賽慘遭逆轉的痛苦，薩卡認為重壓下仍能以一場強勢的6比4勝利收尾，已經證明三獅軍團的韌性，「這是一場瘋狂、非常瘋狂的比賽。雖然無緣決賽讓人失望，但重要的是我們替英格蘭創下60年來最好的成績。無論外界有多少聲音，關鍵在於我們如何回應壓力，並將其轉化為動力。」

最後薩卡也給予身陷輿論壓力的總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）暖心支持，認為輸贏就是足球的一部分。雖然這屆世界盃帶著遺憾結束，但薩卡強調，球隊在過程中不斷成長，如今全隊將帶著這份寶貴的經驗，昂首挺胸向前看，準備迎接未來的挑戰。