冰店業績開紅盤！金佳垠呆萌笑喊「就是好玩」　3闆娘「亂叫亂跳」撐全場

▲高佳彬、廉世彬、金佳垠。（圖／協奏曲文創提供）

記者胡冠辰／台北報導

大巨蛋明星賽限定冰店「金佳好厝邊」18日正式開幕，由金佳垠、高佳彬、廉世彬擔任老闆娘，吸引大批粉絲到場排隊搶購，人潮一路蔓延到隔壁攤位。

談到第一天最印象深刻的小故事，廉世彬笑說：「有粉絲說她吃了三碗冰，我很擔心他會不會拉肚子，吃太多冰會不會對腸胃不太好。」

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至於首次擔任老闆娘的心得，金佳垠只用一句「好玩」形容，被追問到底怎麼好玩，她依舊呆萌笑回：「就是好玩！」第一天準備的800份冰品也全數完售，下午6點鐵門拉下準時打烊。

今年「金佳好厝邊」主打超大份量冰品，相較去年店長們中途離開去跳開場舞，營業一度中斷近3小時；今年改採輪流排班制，還有樂天女孩輪流前來支援賣冰，讓三位老闆娘一路忙到打烊，依舊活力十足。

高佳彬笑說：「有聽到去年很累，但今年沒有比想像中累。」至於提神秘訣，她和廉世彬笑說「就是在攤位裡亂叫、亂跳。」

廉世彬則分享，今年其實沒有太大差別，只是去年賣炸雞年糕便當，內場比較悶熱，今年賣冰相對涼快許多，讓她直呼：「很棒，體力上輕鬆很多。」

談到與粉絲互動最難忘的瞬間，金佳垠分享，營業賣冰的同時也在錄製節目，其中任務是尋找碗底印有自己簽名的粉絲；她隨機找到一位粉絲後，對方立刻埋頭狂吃冰，希望趕快確認碗底，金佳垠還當場模仿粉絲拚命吃冰的模樣，鼓起嘴巴、做出狼吞虎嚥的動作，逗樂全場，最後幸運的是，碗底真的就是金佳垠的簽名，也順利完成任務。

另外，由於不少粉絲為了購買「靈魂小畫家衣服套餐」，必須搭配冰品一起購買，不少人一連吃下好幾碗冰；主辦單位透露，「收到很多反應，吃冰吃到快吐，所以調整購買方式。」

因此「金佳好厝邊」第二天也臨時調整販售方式，開放粉絲直接購買衣服，每人需一次購買兩件，單件1500元，讓粉絲不用再為了收藏商品而拚命吃冰。