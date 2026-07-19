季軍戰賽後驚現罕見一幕！球迷感動喊：這才是世界盃該有的樣子

▲英格蘭最終以6比4擊敗法國摘下銅牌，比賽結束場上卻出現感人且罕見一幕。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃季軍戰，英格蘭最終以6比4擊敗法國摘下銅牌。不過比賽一結束，場上卻出現了感人且罕見的一幕，英法兩國球員在賽後主動聚集，搭肩圍成一個巨大的圓陣，以行動詮釋了運動場上的最高敬意，照片也在社群媒體上瘋傳，有網友就大讚「這才是我們想在世界盃看到的場景！」

季軍賽進球大戰結束後，英格蘭隊的薩卡（Bukayo Saka）、格伊（Marc Guéhi）、埃澤（Eberechi Eze），與法國代表隊的拉克魯瓦（Maxence Lacroix）、馬特塔（Jean-Philippe Mateta）等人，卸下了比賽中的防備與對抗，主動走上前搭著彼此的肩膀組成圓陣。這場跨越國界的交流景象，透過轉播傳送到世界各地，隨即在X（原Twitter）上引發熱烈迴響。

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網友們深受感動，紛紛留言讚嘆，「感受到了滿滿的尊重，足球真是太美了」、「這才是我們想在世界盃看到的場景！」、「這就是競技運動的意義。戰前雖互不相讓，賽後卻能敵我不分地讚揚彼此的付出」。也有網友幽默指出，「畢竟這場比賽雙方攻守互換，大家應該都踢得很過癮吧。」

然而，也有另一派球迷對世界盃季軍賽的必要性提出質疑，認為這場比賽在兩隊展現極高友誼的同時，看起來更像是一場性質友好的表演賽，指出世界盃真的不需要再舉辦季軍賽。

無論對賽制評價如何，英格蘭與法國球員在賽後展現的胸襟，無疑為本屆世界盃留下了除比分之外，最動人且深具啟發的歷史註腳。

▲英格蘭守門員賽後擁抱法國隊巨星姆巴佩致意。（圖／達志影像／美聯社）