運動雲

>

貝林漢姆單屆轟7球超越萊尼克爾、凱恩　寫隊史世界盃新篇章

▲英格蘭貝林漢姆單屆轟7球超越萊尼克爾、凱恩，寫下隊史新紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

▲英格蘭貝林漢姆單屆轟7球超越萊尼克爾、凱恩，寫下隊史新紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

英格蘭在季軍賽中以6比4擊敗法國，在這場進球大戰的焦點人物，當屬23歲的年輕王牌貝林漢姆（Jude Bellingham），他不僅在下半場傷停補時第8分鐘為球隊踢進保險球，憑藉此役他也將個人單屆進球數推升至7球，超越傳奇萊尼克爾（Gary Lineker）與隊友凱恩（Harry Kane），成為英格蘭國家隊史上單屆世界盃進球最多的球員。

貝林漢姆本屆展現驚人的把握機會能力，他19次嘗試射門便攻入7球，進球王姆巴佩（Kylian Mbappé）的41次射門，以及凱恩的23次射門。若從xG（預期進球）數值來看，貝林漢姆僅有3.82，卻能攻入7球，效率遠勝於攻入7球的哈蘭德（Erling Haaland）的4.62，證明了其作為中場球員的頂尖得分天賦。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貝林漢姆具備能夠勝任中場所有位置的技術、極高的比賽投入度以及卓越的戰術眼光，從青少年時期便被譽為神童。他先後效力於伯明罕、德甲多特蒙德，並在19歲時加入西班牙豪門皇家馬德里。值得一提的是，由於貝林漢姆的名字是Jude，所以每當他有出色表現時，賽後球迷總會齊聲高唱披頭四的名曲《Hey Jude》，本屆他也多次與球迷共享這份榮耀。

今年才23歲的貝林漢姆仍有巨大的成長空間，未來他無疑將繼續擔任「三獅軍團」的核心靈魂，向四年後的挑戰再次發起衝擊。

▲英格蘭貝林漢姆。（圖／達志影像／美聯社）

▲英格蘭貝林漢姆。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 2026世足貝林漢姆英格蘭世界盃法國皇家馬德里

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／薩卡帽子戲法、貝林漢姆最後階段破門！英格蘭奪下季軍

快訊／薩卡帽子戲法、貝林漢姆最後階段破門！英格蘭奪下季軍

季軍賽變進球大戰！英法轟10球寫紀錄　最強法國失6球被罵翻

季軍賽變進球大戰！英法轟10球寫紀錄　最強法國失6球被罵翻

22球超車、金靴獎也領先　姆巴佩卻預言：梅西明天也會進！

22球超車、金靴獎也領先　姆巴佩卻預言：梅西明天也會進！

快訊／姆巴佩梅開兩度！生涯22球超越梅西、登基世界盃進球王

快訊／姆巴佩梅開兩度！生涯22球超越梅西、登基世界盃進球王

重返投手丘「劇本失控」！　官大元笑：要問那些孩子怎麼這麼認真

重返投手丘「劇本失控」！　官大元笑：要問那些孩子怎麼這麼認真

張泰山原想婉拒明星賽　為女兒ㄧ句「爸你以前好強」再披戰袍敲安

張泰山原想婉拒明星賽　為女兒ㄧ句「爸你以前好強」再披戰袍敲安

超越巴西傳奇比利！奧利塞單屆7助攻、史無前例創舉

超越巴西傳奇比利！奧利塞單屆7助攻、史無前例創舉

中職明星賽難離開大巨蛋！蔡其昌揭殘酷現實：延賽恐虧千萬

中職明星賽難離開大巨蛋！蔡其昌揭殘酷現實：延賽恐虧千萬

張奕對決自家副領隊林威助超錯愕　首球151公里：真的很怕丟到他

張奕對決自家副領隊林威助超錯愕　首球151公里：真的很怕丟到他

若世界盃奪冠就引退！西班牙後衛庫庫雷亞賽前震撼發言

若世界盃奪冠就引退！西班牙後衛庫庫雷亞賽前震撼發言

藍正龍發聲護千千.隋棠　心疼團隊：不該受這種鳥氣

熱門新聞

快訊／薩卡帽子戲法、貝林漢姆最後階段破門！英格蘭奪下季軍

季軍賽變進球大戰！英法轟10球寫紀錄　最強法國失6球被罵翻

22球超車、金靴獎也領先　姆巴佩卻預言：梅西明天也會進！

快訊／姆巴佩梅開兩度！生涯22球超越梅西、登基世界盃進球王

重返投手丘「劇本失控」！　官大元笑：要問那些孩子怎麼這麼認真

張泰山原想婉拒明星賽　為女兒ㄧ句「爸你以前好強」再披戰袍敲安

讀者回應

﻿

熱門新聞

1薩卡演帽子戲法！英格蘭6比4奪季軍

2合轟10球史上第5多　法國寫尷尬紀錄

3姆巴佩金靴領先卻預言梅西明會進球

4生涯22球超越梅西！姆巴佩登基進球王

5官大元重返投手丘「劇本失控」

最新新聞

1轟7球超越凱恩！貝林漢姆寫隊史新頁

2鄭宗哲超乎預期！紅襪記者讚：感謝他

3執教法國最後一舞　德尚：是美妙冒險

4洋基、道奇戰延期　淹水、航班大亂

5大谷左膝打針恢復佳　教練：揮棒沒受限

熱門快報

連續簽到抽《伊藤潤二展》

連續簽到抽《伊藤潤二展》

即日起至8/30，下載新聞雲APP，連續簽到抽《伊藤潤二展》雙人門票！

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

第二彈來啦！抽愛麗絲夢遊仙境門票

即日起至8/19止，下載新聞雲APP，連續簽到抽《愛麗絲夢遊仙境門票》門票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

ETtoday新聞雲APP「聽」新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

王牌營養師親自下海研發！

王牌營養師親自下海研發！

「文里補習班」開課啦！王牌營養師幫你補充應援，輕鬆為生活添加營養！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【新三振舞美翻】珠珢舞台魅力全開　每個表情都超圈粉❤

台灣隊長陳傑憲帥氣現身JORDAN單挑賽　曝「沒有極限」專屬T意義

吳志揚與郭台銘一同看棒球 郭董簽球表情超新奇

富邦新版三振舞登場　李珠珢甜美舞姿掀熱議

10萬挪威球迷等英雄！　結果哈蘭德抱「小浣熊」登場：全場最萌瞬間

林襄.馬傑森「公主抱」不藏了　臉貼臉「磨鼻子」超閃♥

【全場暴動】林襄「勇敢一次」以為要告白！馬傑森聽「我愛95」立刻敲安

林襄戴頭紗喊：你願意嗎　球場告白「我愛馬傑森」

小S訪問女兒到一半　Elly突嗆：一直問噁爛問題！

冠軍賽將與19年前手中嬰兒對決！　梅西談奇蹟照呼「太瘋狂」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366