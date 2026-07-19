貝林漢姆單屆轟7球超越萊尼克爾、凱恩　寫隊史世界盃新篇章

▲英格蘭貝林漢姆單屆轟7球超越萊尼克爾、凱恩，寫下隊史新紀錄。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

英格蘭在季軍賽中以6比4擊敗法國，在這場進球大戰的焦點人物，當屬23歲的年輕王牌貝林漢姆（Jude Bellingham），他不僅在下半場傷停補時第8分鐘為球隊踢進保險球，憑藉此役他也將個人單屆進球數推升至7球，超越傳奇萊尼克爾（Gary Lineker）與隊友凱恩（Harry Kane），成為英格蘭國家隊史上單屆世界盃進球最多的球員。

貝林漢姆本屆展現驚人的把握機會能力，他19次嘗試射門便攻入7球，進球王姆巴佩（Kylian Mbappé）的41次射門，以及凱恩的23次射門。若從xG（預期進球）數值來看，貝林漢姆僅有3.82，卻能攻入7球，效率遠勝於攻入7球的哈蘭德（Erling Haaland）的4.62，證明了其作為中場球員的頂尖得分天賦。

[廣告]請繼續往下閱讀...

貝林漢姆具備能夠勝任中場所有位置的技術、極高的比賽投入度以及卓越的戰術眼光，從青少年時期便被譽為神童。他先後效力於伯明罕、德甲多特蒙德，並在19歲時加入西班牙豪門皇家馬德里。值得一提的是，由於貝林漢姆的名字是Jude，所以每當他有出色表現時，賽後球迷總會齊聲高唱披頭四的名曲《Hey Jude》，本屆他也多次與球迷共享這份榮耀。

今年才23歲的貝林漢姆仍有巨大的成長空間，未來他無疑將繼續擔任「三獅軍團」的核心靈魂，向四年後的挑戰再次發起衝擊。

▲英格蘭貝林漢姆。（圖／達志影像／美聯社）