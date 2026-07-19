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鄭宗哲超乎預期！　美媒大讚：真的該好好感謝他

▲鄭宗哲。（圖／達志影像／美聯社）

▲鄭宗哲。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

旅美台灣好手鄭宗哲重返大聯盟後持續展現攻守價值，不僅逐漸站穩紅襪陣容，也成為球隊近期連勝的重要戰力，長期報導紅襪的美國媒體人米利肯（Tyler Milliken）就在社群媒體發文直言，「真的該發一篇感謝鄭宗哲的文章」，大讚他的表現遠遠超出外界預期。

鄭宗哲前一戰在雙重賽單日敲出2支安打，不僅以突襲短打成功上壘，還演出5星級守備美技，不過今天紅襪面對光芒因對方推出左投先發，鄭宗哲並未獲得上場機會，但紅襪仍以7比6險勝，豪取12連勝，締造隊史自2006年以來最長連勝紀錄。

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米利肯表示，季前幾乎沒有人預料鄭宗哲能替紅襪帶來如此多貢獻，但他至今38個打席繳出0.303打擊率、0.368上壘率、0.333長打率，OPS為0.702，OPS+達102，預期加權上壘率（xwOBA）也有0.337；守備方面，鎮守游擊的出局製造值（Outs Above Average，OAA）為1，攻守兩端都有穩定表現。

米利肯也特別點出，鄭宗哲本季面對右投28打數敲出9支安打，打擊率0.321、上壘率0.394、長打率0.357，OPS為0.751，在球隊安排對戰右投時，成功扮演重要角色。他認為，鄭宗哲已成為紅襪陣中可靠的一員，為球隊帶來不少穩定性。

鄭宗哲休賽季歷經4度指定讓渡（DFA），最終加入紅襪，開季從3A出發，期間曾完成隊史首次完全打擊，儘管一度陷入低潮，但仍在台灣時間6月底重返大聯盟，憑藉穩定守備與成熟球商逐漸獲得教練團及球迷肯定。

關鍵字： MLB波士頓紅襪鄭宗哲

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