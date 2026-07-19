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14年法國隊執教畫苦澀句點　最終戰慘敗德尚仍稱是場美妙的冒險

▲2026年世足季軍戰是總教練德尚（Didier Deschamps）執教「藍衫軍」最後一戰。（圖／達志影像／美聯社）

▲2026年世足季軍戰是總教練德尚（Didier Deschamps）執教「藍衫軍」最後一戰。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

法國在2026美加墨世界盃季軍戰最終以4比6不敵英格蘭，本屆世足以殿軍作收。同時也是自2012年執掌法國國家隊兵符、長達14年的總教練德尚（Didier Deschamps）執教「藍衫軍」最後一戰。法國隊主帥最後一役以敗戰作收，德尚對於球隊上半場的表現大發雷霆，不過比賽結束後，他還是感慨表示，「這是一場真正美妙的冒險，無可取代。」

這場告別賽的過程極為驚險，法國隊在上半場便狂失4球，寫下隊史紀錄中半場最慘失分。面對球隊荒腔走板的表現，德尚中場休息時罕見大發雷霆，對球員們呵斥：「這簡直是慘不忍睹的內容。對手是在進行一場激烈的競爭，但我們踢起來卻像是在友誼賽。」

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德尚直言：「沒有比這更糟糕的表現了，這不僅僅是為了爭奪第三名，這對法國國家隊來說，是關於榮譽與自尊的問題。」對於球隊上半場防守鬆散、鬥志全無的態度，他語氣嚴峻，堅持絕不找藉口，並在下半場立即透過大膽換人嘗試扭轉頹勢。儘管法國隊隨後發起強力反撲，一度將差距縮小至1球，但最終仍以4比6落敗。

儘管以一場敗仗作結，德尚賽後面對媒體時，已從憤怒轉為感性。回顧這段漫長的執教歲月，他感慨地說：「對我個人而言，這是一場美妙的冒險。過去這幾週與球員們共度的時光非常美好，我們希望能創造感動，並維持法國隊在世界足壇的巔峰地位。這是一場真正美妙的冒險，無可取代。」

▲德尚（Didier Deschamps）結束14年法國國家隊執教生涯。（圖／達志影像／美聯社）

▲德尚（Didier Deschamps）結束14年法國國家隊執教生涯。（圖／達志影像／美聯社）

德尚強調，儘管本次賽事留下不小的遺憾，但能夠帶領球隊與數百萬法國國民分享感動，依然是無價的體驗，「沒有任何舞台比世界盃更美麗了。」他也對球隊的未來自信十足，「不需要全盤否定這，這支隊伍擁有相當棒的選手，年輕球員也會持續成長，絕對具備締造卓越成果的實力。」

德尚自2012年接掌帥印以來，率隊進行參與185場比賽，累積120勝35和30敗的卓越成績。他曾率隊於2018年勇奪俄羅斯世界盃冠軍，並於2021年拿下歐洲國家聯賽冠軍、2022年卡達世界盃亞軍，帶領法國足球走向另一個巔峰。

關鍵字： 2026世足德尚法國隊世界盃季軍戰英格蘭

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