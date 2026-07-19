道奇雙重賽大谷會打兩場？　左膝恢復狀況受關注

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇與紐約洋基之戰因雨延期，將於台灣時間20日改以雙重賽進行，不過，道奇球星大谷翔平是否會兩戰都出賽，目前仍未確定，打擊教練貝茲（Aaron Bates）表示，尚未與大谷討論相關安排，最終計畫仍須由總教練羅伯斯（Dave Roberts）決定。

原訂19日舉行的道奇、洋基系列賽首戰因天候不佳延期，道奇球員當天也未進入球場，球團未開放媒體進入休息室，外界推測大谷利用這段時間休養。

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對此，貝茲受訪時表示，「我還沒有和翔平談過，所以還不知道，他是否會兩場都出賽，或是有什麼安排，我想去問Dave（總教練羅伯斯）應該會比較清楚。」

大谷上一次在雙重賽兩場都出賽是在2023年，當年共有3次；2022年有4次、2021年1次、2020年2次，生涯累計已有10次在雙重賽兩戰皆出賽。

其中2023年對老虎之戰最令人印象深刻，他首戰以「第二棒、投手」身分投出大聯盟生涯首次完投、完封，全場只被敲1支安打、無失分，送出8次三振；第二戰又轟出雙響砲，締造紀錄。

不過，大谷6月曾出現左膝不適，並於明星賽前最後一戰結束後接受左膝潤滑劑注射，也因此放棄明星賽，全力進行復原，雖然他表示膝傷不影響打擊，但是否會為了保護身體，只出賽雙重賽其中一場，目前仍待道奇球團公布最終安排。