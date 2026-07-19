22球超車、金靴獎也領先　姆巴佩卻預言：梅西明天也會進！

▲法國隊球星姆巴佩季軍戰梅開兩度，世界盃累積進球來到22顆，登基歷史進球王。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃19日的季軍賽，法國前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）繳出2進球、1助攻的宰制級演出，單屆總進球數來到10球，不僅在金靴獎爭奪戰獨居領先，也以生涯累計22球的成績，超越阿根廷巨星梅西（Lionel Messi），成為世界盃歷史進球王，不過已經結束世界盃之旅的姆巴佩也預測對手表現，「我相信梅西明天一定也會進球。」

本屆季軍戰充滿進攻火花，法國隊上半場陷入0比4落後，但下半場開賽僅3分鐘，姆巴佩便以左腳攻入本屆個人的第9球，成功打破與梅西的平手局面；隨後在第21分鐘，他再以細膩的傳導配合完成第10球，正式成為繼1970年墨西哥世界盃傳奇穆勒（Gerd Müller）以來，睽違56年再度於單屆賽事達成雙位數進球的球員。

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憑藉此戰表現，姆巴佩的世界盃生涯總進球數一舉達到22球，正式超越梅西的21球，獨佔世界盃歷史進球王寶座。

賽後談及金靴獎的競爭與即將到來的冠軍賽，姆巴佩展現大將之風，表示：「我相信梅西明天一定也會進球，但能在世界盃賽場上攻入這麼多球，確實是一件了不起的事。我當然希望能成為進球王，但我的工作始終是幫助球隊並持續進球。」

▲阿根廷球王梅西（Lionel Messi）。（圖／達志影像／美聯社）

回顧此役，姆巴佩坦言上半場球隊表現確實不盡理想，甚至自嘲若被外界批「不配穿上這件球衣」也不為過，「上半場我們被擊潰了，但下半場我們展現了強大的心理素質，踢出了高水準的比賽。唯一遺憾的是沒能用勝利獻給總教練德尚（Didier Deschamps）。」

隨著姆巴佩以10球成績結束本屆世界盃之旅，全球球迷目光如今全數聚焦於決賽。梅西是否能在決賽中後來居上，挑戰姆巴佩的金靴獎地位，將成為本屆賽事最終極的懸念。

★世界盃生涯總進球排行榜前5名：

22球： 姆巴佩（法國）

21球： 梅西（阿根廷）

16球： 克洛澤（德國）

15球： 羅納度（巴西）

14球： 凱恩（英格蘭）、穆勒（西德）