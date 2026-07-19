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季軍賽變進球大戰！英法轟10球寫紀錄　最強法國失6球被罵翻

▲2026世足季軍賽變進球大戰，英法兩隊合轟10球，並列史上第5多。（圖／達志影像／美聯社）

▲2026世足季軍賽變進球大戰，英法兩隊合轟10球，並列史上第5多。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃台灣時間19日的季軍戰上演了一場罕見的進球大戰，英格蘭與法國在邁阿密激戰90分鐘，最終由英格蘭6比4擊敗法國，收下隊史首座季軍。兩隊全場合計攻入10顆進球，並列世界盃賽史單場總進球數紀錄榜第5位。

英格蘭隊在上半場火力全開，在陣中兩大主力凱恩（Harry Kane）與貝林漢姆（Jude Bellingham）皆未先發的情況下，仍於半場取得4比0的絕對優勢；法國隊則展現韌性，下半場由姆巴佩發動反擊上演雙響砲，一度將比分追至3比4，讓比賽重現懸念。然而英格蘭隨後靠著下半場第87分鐘的十二碼罰球穩住陣腳，傷停補時雙方各入一球，最終以6比4定格，英格蘭前鋒薩卡（Bukayo Saka）完成帽子戲法。

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這場季軍戰雙方防線大開，合計10球的紀錄僅次於1954年奧地利以7比5擊敗瑞士的12球最高紀錄，以及多場11球的經典對決。

賽前被譽為奪冠大熱門的法國隊，此役防線形同虛設，創下隊史世界盃首次上半場即失3球以上的恥辱紀錄。法國媒體《隊報》就直言「上半場的法國隊完全崩解了。」並針對德尚（Didier Deschamps）法國隊總教練生涯最後一舞的調度，給予嚴厲批判，指出選手在場上缺乏自信，面對無須全力以赴的英格蘭顯得迷失方向，認為是其為「戰術上的重大失敗」。

▲本屆法國隊號稱隊史最強卻在季軍戰狂掉6球。（圖／達志影像／美聯社）

▲本屆法國隊號稱隊史最強卻在季軍戰狂掉6球。（圖／達志影像／美聯社）

賽事結果震驚全球球迷，社群媒體上一片譁然。許多原先看好法國奪冠的球迷表示對於法國隊表現感到極度驚訝與失望：「感覺選手們鬥志已失，透過螢幕都能感受到」、「法國隊似乎已經徹底失控了」。

法國隊以慘痛失球結束本屆賽事，如何在經歷此場慘敗以及德尚離隊後進行陣容重建與戰術檢討，將是未來幾年極為嚴峻的課題。

關鍵字： 2026世足世界盃英格蘭法國薩卡姆巴佩

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