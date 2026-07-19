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超越巴西傳奇比利！奧利塞單屆7助攻、史無前例創舉

▲法國中場奧利塞（Michael Olise）憑藉本場比賽的2次助攻，將個人本屆賽事的總助攻數推升至7次，超越巴西傳奇比利（Pelé）。（圖／路透）

▲法國中場奧利塞（Michael Olise）憑藉2次助攻，將個人單屆總助攻數推升至7次，超越巴西傳奇比利（Pelé）。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃季軍賽於當地時間18日落幕，儘管法國隊最終以4比6不敵英格蘭，但法國隊中場奧利塞（Michael Olise）憑藉本場比賽的2次助攻，將個人本屆賽事的總助攻數推升至「7次」，超越巴西傳奇比利（Pelé）一舉打破世界盃長達數十年的紀錄，成為賽史單屆助攻王。

這場季軍戰開局法國陷入0比4的巨大落後，但進入下半場後，奧利塞與姆巴佩（Kylian Mbappé）的連線徹底釋放。下半場剛開賽不久，奧利塞精準的穿透傳球助攻姆巴佩破門；隨後在第67分鐘，奧利塞再度扮演關鍵推手，助攻姆巴佩將比分追近至僅剩1球差距，展現了兩人極佳的默契。

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據數據網站《Opta》統計，他以單屆「7次」助攻刷新了自1966年有詳細統計以來，世界盃單屆賽事的最高助攻紀錄；在追平了巴西傳奇比利於1970年創下的6次紀錄後，他以本場比賽的第2次助攻正式超越傳奇，獨居賽史紀錄第一。

▲法國中場奧利塞（Michael Olise）。（圖／路透）

▲法國中場奧利塞（Michael Olise）。（圖／路透）

此外，這7次助攻中有5次是直接協助姆巴佩得分，這也創下了單屆賽事中，同一名球員為特定隊友所貢獻的助攻數之最，奧利塞與姆巴佩的連線無疑是本屆世界盃最具威力的攻擊組合。

儘管法國最終未能翻盤取得季軍，奧利塞一次絕佳的射門機會也沒能把握住，但他在本屆展現的創造力與組織能力，已讓全世界見識到這位新生代中場的驚人潛力。而隨著這場比賽結束，姆巴佩以10顆進球獨居金靴獎領先，奧利塞則以史詩級的7次助攻成為最佳助攻手，這對搭檔在本屆賽事的表現已留名世界盃歷史。

關鍵字： 2026世足世界盃奧利塞姆巴佩法國隊助攻王

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