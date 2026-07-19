張泰山原想婉拒明星賽　為女兒ㄧ句「爸你以前好強」再披戰袍敲安

▲▼中職明星賽-張泰山 。（圖／記者黃克翔攝）

記者楊舒帆／綜合報導

2026中職明星賽18日在台北大巨蛋登場，中華隊6局上啟用「傳奇卡」，由「森林王子」張泰山代打登場，面對官大元敲出左外野帶有1分打點的安打，也點燃中華隊單局5分逆轉攻勢。張泰山賽後在社群透露，自己原本想婉拒邀請，最後卻因女兒改變心意，「這次，就為了女兒，再穿上球衣、再踏進球場一次。」

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明星隊當時以2比0領先，中華隊在6局上靠張仁瑋三壘安打製造機會，隨即祭出張泰山這張「傳奇卡」。他代打敲出適時安打，幫助中華隊追回1分，隨後打線持續串聯，最終單局灌進5分，一舉以5比2反超。

張泰山透露，剛接到聯盟邀請時，其實一度想婉拒，「因為我覺得，明星賽應該是屬於年輕球員的舞台，把掌聲留給他們，才是最好的安排。」直到看見女兒失望的表情，他才改變想法。

前陣子女兒從同學家長口中以及過往新聞中，看見父親昔日馳騁球場的模樣，還對他說：「爸，你以前好強耶！」這句話也讓張泰山決定再次披上球衣，希望讓女兒親眼看見自己站上球場。

當張泰山敲出安打，全場4萬名球迷響起歡呼，他坦言，那一刻留下的不只是自己的回憶，「也是她的回憶。」賽後女兒更對他說：「爸爸，當你擊出安打的當下，真的好想哭喔。」

對張泰山而言，這句話比任何安打與掌聲都更加珍貴。他感性寫道：「原來，孩子心中的英雄，不一定要一直站在球場上；只要願意為了她再次站上球場，就永遠都是英雄。」