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快訊／姆巴佩梅開兩度！生涯22球超越梅西、登基世界盃進球王

▲姆巴佩（Kylian Mbappé）下半場沒開兩度，踢進本屆第9和第10顆進球，登基世界盃進球王。（圖／達志影像／美聯社）

▲姆巴佩（Kylian Mbappé）下半場梅開兩度，踢進本屆第9和第10顆進球，登基世界盃進球王。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026美加墨世界盃季軍賽於台灣時間19日開踢。儘管法國隊在上半場陷入0比4的苦戰，但王牌前鋒基利安·姆巴佩（Kylian Mbappé）在下半場開賽後迅速挺身而出，為球隊吹響反攻號角，隨後第66分鐘，姆巴佩再度破門，踢進本屆第10球、生涯第22球，直接超越梅西成為世界盃歷史進球王。

比賽進行至下半場第48分鐘，姆巴佩接應隊友奧利塞（Michael Olise）精準的穿透傳球，冷靜以左腳勁射破門，助法國隊將比分追至1比4。這記關鍵進球瞬間點燃了現場原本低迷的氣氛，也讓姆巴佩在本屆世界盃的進球數達到9個，正式超越原先並列的梅西（8球），重新躍居本屆世界盃射手榜榜首。

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接下來在第66分鐘，姆巴佩與奧利斯（Michael Olise）在禁區邊緣完成精妙的二過一配合，隨後由姆巴佩冷靜破門，攻入個人本場比賽第二球，將比分追至3比4。

此役對姆巴佩而言意義非凡。這不僅是他本屆賽事的第10次破門，更是他個人生涯在世界盃舞台的第22顆進球，正式超越梅西，成為世界盃歷史進球數最多的球員。

關鍵字： 姆巴佩梅西世界盃法國隊射手榜

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