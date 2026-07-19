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決賽前夕遭遇極端天氣！西班牙最後一次戰術訓練被迫取消

▲西班牙隊最後一次戰術訓練因當地極端天氣被迫取消。阿根廷隊順利完成最後一次訓練。（圖／達志影像／美聯社）

▲西班牙隊最後一次戰術訓練因當地極端天氣被迫取消。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年美加墨世界盃冠軍賽即將於台灣時間20日凌晨登場，由德拉富恩特（Luis de la Fuente）領軍的西班牙隊，卻在賽前最後階段卻面臨突發狀況，受紐約與紐澤西地區強烈雷雨襲擊，西班牙最終備戰訓練計畫被迫完全取消。

根據美國當地安全協議，若場館方圓8英里內檢測到閃電或電力活動，所有戶外體育賽事與活動必須立即暫停，並需確保至少30分鐘內未再發生閃電才可恢復。受限於此規範，加上國際足總（FIFA）表示並無其他備用時段可供調配，西班牙隊僅能轉入室內進行基本的熱身訓練，無法進行完整的戰術演練。

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▲西班牙隊。（圖／達志影像／美聯社）

西班牙隊。（圖／達志影像／美聯社）

相較於西班牙隊的無奈，相距約5英里的對手阿根廷隊，雖同樣受到天氣影響，但在延遲45分鐘後，最終得以順利完成訓練。

▲阿根廷隊順利完成最後一次訓練。（圖／達志影像／美聯社）

▲阿根廷隊順利完成最後一次訓練。（圖／達志影像／美聯社）

紐約市長馬姆達尼（Zohran Kwame Mamdani）對此地區發布了嚴重的洪水預警，並呼籲市民在危險天氣條件下避免冒險。事實上，紐約與紐澤西地區近期氣候狀況頻傳，本週稍早更曾因加拿大山火造成的霧霾發布空氣品質警告。

關鍵字： 2026世足世界盃西班牙雷雨阿根廷FIFA

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